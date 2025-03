MOBILIDADE

Teleférico do Subúrbio recebe R$ 670 milhões para construção; veja o projeto

Previsão inicial é que o equipamento fique pronto em 2028

A prefeitura de Salvador recebeu empréstimo de R$ 728 milhões através do Programa Salvador Inclusiva. A maior parte do aporte federal será utilizado para financiar a construção do teleférico do Subúrbi, que deve ser entregue em 2028. >