Confira novas imagens do teleférico panorâmico que deve ser construído no Subúrbio de Salvador

Crédito: Reprodução

O teleférico panorâmico que será construído no Subúrbio Ferroviário de Salvador deve ficar pronto em 2028, como antecipado pelo Alô Alô Bahia no início deste mês. A previsão é da presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield. A instituição divulgou nesta sexta-feira (15) imagens exclusivas e atualizadas do projeto. Nestas projeções, é possível ver como serão as estações do modal, mas ainda não dá para ver como serão as cabines. Em breve, a instituição deve divulgar novas imagens do projeto. Confira abaixo.

No início do mês, Tânia deu detalhes do processo por trás do projeto e sobre o andamento dos estudos feitos na instituição em entrevista exclusiva ao Alô Alô Bahia. "O teleférico já está numa proposta de financiamento junto a um banco internacional. A questão do recurso está praticamente viabilizada pela Prefeitura. Porque falar de um equipamento como esse sem ter a garantia de recurso, vira apenas um sonho, né? Mas já está encaminhada a proposta para o financiamento para a implantação do equipamento. Acreditamos que no próximo ano já vamos ter esse contrato fechado. Já a previsão para conclusão total do teleférico é de 3 anos. O ano que vem será para a gente fechar o projeto e contrato de empréstimo. Em 2024, iniciamos as obras. Sendo otimista, creio que em 2028 a gente implanta ele", explicou Scofield.

A Fundação, que é responsável por elaborar o projeto do teleféric​o, recebeu em janeiro um estudo básico de viabilidade econômica, feito pela empresa colombiana IST Cables (confira abaixo), por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS). Agora, a implantação do teleférico que deve ligar Praia Grande ao bairro de Campinas de Pirajá, num trajeto de 4,3 km​, depende apenas de projetos complementares.

"A gente já está com os projetos das estações praticamente prontos. Estamos fazendo agora o cálculo estrutural das quatro estações. São 27 torres, que sustentam os cabos do teleférico. A gente também está contratando outro escritório, de São Paulo, especialista em cálculos estruturais do teleférico, que está fazendo cálculos dessas torres, porque é algo muito específico. E cada estação tem dois pilares de arranque, que também são cálculos muito específicos, porque é o que sustenta o cabo dos teleféricos quando ele para em cada estação. Então a gente está fechando esse contrato com esse escritório de São Paulo — que vai fazer o nosso projeto; e, por outro lado, a gente já tinha a pré-viabilidade financeira, e agora a gente contratou a viabilidade econômico-financeira. Acredito que até fevereiro do próximo ano a gente esteja com o projeto totalmente concluído", afirma.

Além dessa empresa de São Paulo e da empresa que ganhou a licitação, responsável pelos projetos das estações e do teleférico como um todo; a Fundação também contratou a assessoria de uma empresa austríaca para a parte de eletromecânica: "É um projeto complexo. A gente está trabalhando com uma consultoria em estrutura de torres de teleférico, uma consultoria de um escritório de arquitetura que tem já uma experiência, e com uma consultoria da empresa austríaca da parte da eletromecânica de teleférico".

Viagem panorâmica

Mas, se tudo ocorrer como o planejado, todo esse processo vai valer a pena. Isso porque a viagem deve durar cerca de 8 minutos, com vista panorâmica da Baía de Todos-os-Santos. ​O projeto prevê quatro estações: uma no Alto da Terezinha; outra na Suburbana, em Praia Grande; uma terceira em Pirajá; e a última é a estação Campinas de Pirajá, onde fica a mais nova estação do metrô, inaugurada em junho na região da Brasilgás. "O percurso tem 4,3 km da estação de Praia Grande, na Suburbana, até a estação do metrô de Campinas de Pirajá. A estação do teleférico ficará ao lado da estação do metrô. Inclusive, é um terreno de propriedade do município. A gente terá uma passarela de ligação da estação do teleférico para a estação do metrô", diz Tânia.

A expectativa é que aproximadamente quatro mil pessoas utilizem o equipamento por dia, com a tarifa incluída no sistema de integração atual. Serão 27 torres de sustentação e 197 cabines, que deverão comportar 10 passageiros por bonde. "Além de ser um equipamento de transporte, ele terá uma visão belíssima da cidade e da Baía de Todos-os-Santos. Vai passar próximo ao Parque Metropolitano de Pirajá e proporcionará uma visão única da paisagem urbana", completa a presidente da FMLF.

O objetivo da Prefeitura de Salvador é que o teleférico retire boa parte do fluxo de pessoas e veículos da BA-528, mas não anule a implantação de outros meios de transporte na região, como o Veículo Leve Sob Trilhos (VLT). "O teleférico é um equipamento que complementa um modal de média e alta capacidade. Ele não funciona por si só. É um transporte que complementa o metrô, o BRT, o ônibus…", pontua Tânia.

Desta forma, o teleférico do Subúrbio levará as pessoas do Subúrbio para uma estação de metrô de forma mais rápida. "Hoje, para chegar nas duas centralidades de Salvador — o Centro tradicional ou o chamado Iguatemi — o morador do Subúrbio precisa descer a Suburbana ou contornar a BA-528 para chegar na BR-324. Demora cerca de 1h30, se for pela BA-528. Já pelo teleférico ele fará esse percurso em 8 minutos", afirma a representante da Fundação Mário Leal Ferreira.

A ideia do modal surgiu há alguns anos, conta Tânia Scofield. Ela se inspirou em cidades da América do Sul, como La Paz, Cidade do México, Bogotá e Medelín, que possuem várias linhas de teleférico. "É importante que tenhamos como referência cidades aqui da América do Sul, porque a gente tem uma similaridade nas nossas condições urbanas e sociais. Percebemos já há algum tempo que aquela parte do Subúrbio 'pedia' um teleférico. E já tínhamos pensado em fazer um equipamento desse na cidade de Salvador pela sua topografia, relevo bem acidentado (...). Ano passado, o prefeito Bruno Reis nos autorizou a começar a fazer o projeto do teleférico. A primeira coisa que fizemos foi entrar no edital do BNDES para estudo de viabilidade econômico-financeira de equipamentos de transporte. Nós entramos e fomos selecionados. Era importante ter esse estudo para saber se naquela localização, o teleférico era viável em termos de demanda", explica.