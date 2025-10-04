Acesse sua conta
Quem era Valioso, influenciador baiano que morreu em acidente de carro na Bahia

Alex Luan dos Santos Pereira tinha 20 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 19:28

Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso
Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso Crédito: Reprodução/Redes sociais

O influenciador baiano Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso, morreu ao bater o carro que dirigia contra uma árvore na Rua Padre Alfredo, em Jacobina, no centro norte da Bahia. O caso aconteceu neste sábado (4), em frente ao Cemitério Jardim da Saudade.

O jovem, que tinha 20 anos, colecionava 310 mil seguidores no Instagram e mais de 1 milhão no TikTok. Ele atraiu os fãs ao retratar o cotidiano dos moradores de Jacobina, cidade onde cresceu. Segundo informações da TV São Francisco, afiliada da Rede Bahia na região, o jovem já não morava na cidade há um tempo. Ele estava no município a passeio e retornaria para Salvador no domingo (5).

Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso por Reprodução/Redes sociais

Nas redes sociais, a Prefeitura de Jacobina lamentou a morte de Valioso. "Sua criatividade e alegria deixaram uma marca inesquecível na cultura popular jacobinense e nas redes sociais, onde espalhou sorrisos e boas histórias", diz trecho da nota.

Nota da prefeitura de Jacobina
Nota da prefeitura de Jacobina Crédito: Reprodição/Instagram

Após a confirmação da morte, diversos seguidores lamentaram a morte do influenciador. "Descansa em paz, você me tirou muitas risadas boas", comentou uma em publicação fixada no perfil de Valioso. "Descanse em paz, obrigada por alegrar os meus dias", publicou outra.

Não há informações sobre o sepultamento do jovem. A morte foi registrada pela 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jacobina). Guias de perícia e necropsia foram expedidas.

