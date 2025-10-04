Idoso é encontrado morto após ser atingido por um portão no interior da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 4 de outubro de 2025 às 14:23
Um idoso de 65 anos, identificado como Gilberto Pereira de Santana, foi encontrado morto após ser atingido por um portão de uma garagem na manhã deste sábado (4), na zona rural de Conceição do Coité, no interior da Bahia.
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15º Batalhão foram acionados para averiguar a ocorrência. No local, Gilberto foi encontrado sem vida.
Guias de perícia e necropsia foram expedidas pela Polícia Civil. A Delegacia Territorial (DT/Conceição do Coité) registrou o caso como morte acidental.