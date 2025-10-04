ACIDENTE

Idoso é encontrado morto após ser atingido por um portão no interior da Bahia

Vítima foi identificada como Gilberto Pereira de Santana

Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 14:23

Caso aconteceu na zona rural de Conceição do Coité Crédito: Redes sociais

Um idoso de 65 anos, identificado como Gilberto Pereira de Santana, foi encontrado morto após ser atingido por um portão de uma garagem na manhã deste sábado (4), na zona rural de Conceição do Coité, no interior da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15º Batalhão foram acionados para averiguar a ocorrência. No local, Gilberto foi encontrado sem vida.