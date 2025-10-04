Acesse sua conta
Homem é preso e dois fuzis são apreendidos em Ribeira do Pombal

Ação policial ocorreu na BR 110, no km 177

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 13:55

Fuzis apreendidos em Ribeira do Pombal
Fuzis apreendidos em Ribeira do Pombal Crédito: PRF

Um homem foi preso e dois fuzis de uso restrito foram apreendidos na manhã desta sábado (4), em Ribeira do Pombal, no interior da Bahia. A apreensão é resultado de uma ação integrada entre Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, as equipes policiais abordaram um veículo suspeito na BR 110, no km 177. Durante a fiscalização, os policiais encontraram no porta-malas do carro duas armas de fogo do tipo fuzil, calibre 5.56, além de quatro carregadores. O condutor do veículo não possuía porte ou registro de arma de fogo.

O condutor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município. A ocorrência foi enquadrada no crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Os armamentos e carregadores apreendidos foram apresentados à autoridade policial.

