'PERSONA'

Golpe em idosos: operação mira esquema de fraudes em empréstimos consignados na Bahia

Suspeitos utilizavam meios eletrônicos para captar dados de vítimas

Millena Marques

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 10:53

Polícia Federal Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Polícia Federal deflagrou, na última quarta-feira (1º), uma operação que mirou um grupo suspeito de aplicar fraudes em empréstimos consignados contra aposentados e pensionistas do INSS em diferentes estados, principalmente da Bahia e no Distrito Federal.

Iniciada na delegacia da Polícia Federal de Juazeiro, a Operação Persona foi conduzida por cerca de um ano e meio, após registro de um caso em Morro do Chapéu. Segundo as investigações, os suspeitos utilizavam meios eletrônicos para captar dados de vítimas, abrir contas ou contratar empréstimos em nome de terceiros e desviar valores, com foco em idosos.

Por decisão judicial, equipes da PF cumpriram dois mandados de busca e apreensão, em endereços ligados aos investigados, e deram cumprimento a duas prisões preventivas. Durante uma das buscas, também houve uma prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Todas as ações ocorreram no Distrito Federal, local de residência dos alvos.

Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores e impôs restrições à atividade financeira dos investigados, proibindo que operem empréstimos e outros atos do gênero.