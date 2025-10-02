Acesse sua conta
Ex-deputado é preso acusado de estuprar a própria filha de 2 anos

Iram de Almeida Saraiva Júnior foi detido na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 08:15

Iram de Almeida Saraiva Júnior
Crédito: Reprodução

O médico e ex-deputado estadual goiano Iram de Almeida Saraiva Júnior foi preso acusado de estuprar a própria filha de 2 anos. O político foi preso na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na manhã de quarta-feira (1º).

Com duração de seis meses, a investigação reuniu depoimentos e laudos médicos. As informações são do O Globo.

O Tribunal de Justiça determinou a prisão preventiva diante do risco de fuga, uma vez que o ex-deputado possui cidadania portuguesa.

Júnior foi vereador de Goiânia entre 1997 e 2000. Ele renunciou ao cargo após ser eleito deputado estadual para o mandato de 1999 a 2003.

