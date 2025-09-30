Acesse sua conta
Vereador gera discussão ao defender regulamentação do ‘grau de moto’ na Bahia

Prática consiste em realizar manobras com motocicletas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 11:43

Grau de moto
Grau de moto Crédito: Reprodução

O vereador Gleyser Soares (PV), da cidade de Alagoinhas, no nordeste da Bahia, gerou uma discussão nas redes sociais ao defender a regulamentação do Wheeling ou Stunt, mais conhecido como ‘grau de moto’. A prática consiste em realizar manobras com motocicletas. O motociclista levanta a roda dianteira e se equilibra apenas sobre a roda traseira, geralmente enquanto acelera.

“Nosso mandato segue firme, defendendo e dando voz as minorias. Nosso mandato não é a favor da prática do grau em espaços públicos, mas sim de forma organizada e regulamentada. Vamos juntos lutar por essa causa”, disse o edil em vídeo publicado nas redes sociais.

A publicação recebeu inúmeros comentários, em sua maioria negativos. “Meu Deus, com tanta pauta importante. Ele incentivando o povo a cometer suicídio de forma organizada e regulamentada”, escreveu uma seguidora. “Pensei em até colocar um textão, mas tem coisas que não merecem um pingo da nossa energia”, disse outra.

Grau de moto

Grau de moto por Reprodução/Marciel do Grau
Grau de moto por Reprodução/Marciel do Grau
Grau de moto por Reprodução/Marciel do Grau
Grau de moto por Reprodução/Marciel do Grau
Grau de moto por Reprodução/Marciel do Grau
Grau de moto por Reprodução/Marciel do Grau
Grau de moto por Reprodução/Marciel do Grau
Grau de moto por Reprodução
1 de 8
Grau de moto por Reprodução/Marciel do Grau

Após a repercussão negativa, Soares publicou uma nota de esclarecimento. Ele disse que os veículos de comunicação repercutiram as declarações fora de contexto, sugerindo interpretações “que não representam a posição real do parlamentar”. O vereador ainda citou falas do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que defendeu a regulamentação do esporte na semana passada.

Nota de Gleyser Soares

Nota de Gleyser Soares por Reprodução
Nota de Gleyser Soares por Reprodução
Nota de Gleyser Soares por Reprodução
1 de 3
Nota de Gleyser Soares por Reprodução

“O problema com o grau diz respeito aos acidentes. Da mesma forma, quem pratica esse tipo de esporte que também crie as condições de proteção dos equipamentos. (...) Nós temos que criar um movimento mais forte nas escolas de educação no trânsito ou desses equipamentos de esporte e ser rigoroso na lei. Exagerou, meu irmão, penalidade e acabou”, disse o chefe do Executivo baiano no último dia 25, em coletiva à imprensa.

Muitos municípios do Brasil já possuem projetos de lei que reconhecem a prática do grau de moto, a exmplo do Projeto de Lei Ordinária Nº 9/2023, que reconhece o Wheeling e outras manobras de motocicletas como práticas esportivas no município do Recife. O documento determina a necessidade de distanciamento do local das motos em relação ao público, a utilização de grades de proteção, o uso de equipamentos de proteção individual pelos motociclistas, além da exigência de uma pista de asfalto com dimensões mínimas de 80x25 metros, entre outras determinações.

