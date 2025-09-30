PAULO AFONSO

Mulher morre após passar mal em academia na Bahia

Caso aconteceu em uma unidade da Mega Fitness, na Avenida Beira Rio

Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:46

Maria Helena Fernandes Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Maria Helena Fernandes morreu após passar em uma academia de Paulo Afonso, no Vale São-Franciscano da Bahia, na manhã de segunda-feira (29). O caso aconteceu em uma unidade da Mega Fitness, na Avenida Beira Rio.

Em nota, a academia informou que Maria Helena não chegou a realizar nenhum exercício. “O fato ocorrido com a nossa aluna Helena Fernandes não aconteceu durante o treino e nem após o treino. A mesma passou mal assim que chegou na academia”, diz trecho do comunicado.

Nota de esclarecimento da Mega Fitness 1 de 3

Segundo o estabelecimento, ela recebeu os primeiros socorros ainda no local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas Maria Helena não resistiu. Não há informações sobre a causa da morte.