Mulher morre após passar mal em academia na Bahia

Millena Marques
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:46
Uma mulher identificada como Maria Helena Fernandes morreu após passar em uma academia de Paulo Afonso, no Vale São-Franciscano da Bahia, na manhã de segunda-feira (29). O caso aconteceu em uma unidade da Mega Fitness, na Avenida Beira Rio.
Em nota, a academia informou que Maria Helena não chegou a realizar nenhum exercício. “O fato ocorrido com a nossa aluna Helena Fernandes não aconteceu durante o treino e nem após o treino. A mesma passou mal assim que chegou na academia”, diz trecho do comunicado.
Nota de esclarecimento da Mega Fitness
Segundo o estabelecimento, ela recebeu os primeiros socorros ainda no local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas Maria Helena não resistiu. Não há informações sobre a causa da morte.
A Mega Fitness divulgou uma nota de pesar nas redes sociais, lamentando profundamente a perda da aluna. As atividades foram suspensas na segunda-feira.. “Nesse momento de dor, solidarizamos com os familiares e amigos e expressamos nossos sinceros sentimentos”, finaliza.