Ferro-velho é alvo de operação contra furtos e roubos em Salvador

Ação ocorre nesta segunda-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 12:02

Operação Escudo Urbano Crédito: Polícia Civil

Um ferro-velho localizado na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, foi alvo da segunda fase da Operação Escudo Urbano, que tem o objetivo de neutralizar o ciclo que envolve furtos, roubos e a possível receptação de produtos ilícitos em ferros-velhos da capital, além do tráfico de drogas. A ação ocorre nesta segunda-feira (29).

Segundo a Polícia Civil, o ponto fiscalizado na Avenida Vasco da Gama já era alvo de investigações. Além da busca por produtos de furtos e roubos, foram verificadas a validade dos alvarás de funcionamento, a regularidade fiscal, o cumprimento das normas municipais e estaduais de vigilância sanitária, bem como questões ambientais.

Operação Escudo Urbano por Polícia Civil

Na primeira fase da operação, no dia 10 de setembro, foram apreendidos diversos materiais de origem suspeita, além de autuações por infrações fiscais e ambientais. A nova etapa reforça o trabalho contínuo de desarticulação de cadeias ilegais de comercialização e de promoção da segurança, legalidade e ordem no setor.

Estabelecimentos flagrados em desacordo com a legislação poderão ser interditados e seus responsáveis, autuados criminal e administrativamente. A ação prossegue ao longo do dia com novas diligências.

A operação é integrada com a Guarda Civil Municipal (GCM), as secretarias da Fazenda do Estado (Sefaz-BA) e de Salvador (Sefaz-Salvador), além das secretarias municipais de Desenvolvimento Urbano (Sedur), de Ordem Pública (Semop), de Mobilidade (Semob), além da Transalvador. A ação ocorre tanto na esfera criminal, sob a responsabilidade da Polícia Civil, quanto na administrativa, com os órgãos fiscalizadores.

