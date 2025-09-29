Acesse sua conta
Justiça mantém liberdade de filho de vereadora que atropelou maratonista em Salvador

Ministério Público da Bahia (MP-BA) pediu a prisão de Cleydson Cardoso Costa Filho

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:48

Cleydson Cardoso Costa Filho
Cleydson Cardoso Costa Filho Crédito: Reprodução

A Justiça da Bahia manteve a revogação da prisão preventiva de Cleydson Cardoso Costa Filho, motorista que atropelou o maratonista Emerson Pinheiro na orla da Pituba, em Salvador. Proferida no último dia 26, a decisão foi do juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, titular do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador.

A decisão da Justiça é uma resposta ao pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que pedia a prisão de Cleydson. "A conclusão foi pela revogação da prisão preventiva do acusado Cleydson Cardoso Costa Filho por entender que as medidas cautelares diversas da custódia são suficientes para o resguardo da ordem pública", diz trecho da decisão.

Relembre o caso

Relembre o caso

Emerson participava de um treino coletivo na orla da Pituba, na manhã do dia 16 de agosto quando foi atropelado. O caso foi registrado nas imediações da Igreja Nossa Senhora da Luz. O atleta amador passou por cirurgia após ser conduzido às pressas para o HGE depois que foi atingido pelo carro, que ainda bateu em um poste e derrubou uma barraca.

A cena aterrorizou a todos as testemunhas porque uma das fraturas de Emerson foi exposta, o que desesperou os seus companheiros de corrida. Conforme relatório médico do HGE, a vítima apresentou "fratura exposta extensa em membro inferior direito, além de fraturas fechadas de fêmur e platô tibial".

Ele precisou passou por procedimento cirúrgico de amputação suprapatelar e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. Emerson recebeu alta em setembro. 

