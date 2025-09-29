Justiça mantém liberdade de filho de vereadora que atropelou maratonista em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:48
A Justiça da Bahia manteve a revogação da prisão preventiva de Cleydson Cardoso Costa Filho, motorista que atropelou o maratonista Emerson Pinheiro na orla da Pituba, em Salvador. Proferida no último dia 26, a decisão foi do juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, titular do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador.
A decisão da Justiça é uma resposta ao pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que pedia a prisão de Cleydson. "A conclusão foi pela revogação da prisão preventiva do acusado Cleydson Cardoso Costa Filho por entender que as medidas cautelares diversas da custódia são suficientes para o resguardo da ordem pública", diz trecho da decisão.
Corredor de rua foi atropelado em Salvador
Relembre o caso
Emerson participava de um treino coletivo na orla da Pituba, na manhã do dia 16 de agosto quando foi atropelado. O caso foi registrado nas imediações da Igreja Nossa Senhora da Luz. O atleta amador passou por cirurgia após ser conduzido às pressas para o HGE depois que foi atingido pelo carro, que ainda bateu em um poste e derrubou uma barraca.
A cena aterrorizou a todos as testemunhas porque uma das fraturas de Emerson foi exposta, o que desesperou os seus companheiros de corrida. Conforme relatório médico do HGE, a vítima apresentou "fratura exposta extensa em membro inferior direito, além de fraturas fechadas de fêmur e platô tibial".
Ele precisou passou por procedimento cirúrgico de amputação suprapatelar e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. Emerson recebeu alta em setembro.
O motorista, que é filho da vereadora de Salvador Débora Santana (PDT), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 17 de agosto, após passar por audiência de custódia. Ele também foi exonerado do cargo de secretário parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O TJ-BA revogou a prisão preventiva de Cleydson Cardoso Costa Filho. O juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira ressaltou que o acusado não possui antecedentes criminais, o que afasta a necessidade da manutenção da prisão.