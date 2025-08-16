Motorista com sinais de embriaguez atropela corredor de rua em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 08:49
Um motorista com sinais de embriaguez atropelou um atleta identificado apenas como Emerson, 29 anos, na orla da Pituba, em Salvador, na manhã deste sábado (16). O caso foi registrado nas imediações da Igreja Nossa Senhora da Luz, quando um grupo com dezenas de corredores de rua fazia um treino coletivo.
De acordo com informações iniciais, o motorista perdeu o controle do carro, arrancou um poste e derrubou uma barraca antes mesmo de atropelar o corredor. Mesmo com as batidas anteriores, por conta do impacto, Emerson teria fraturado as duas pernas ao ser atingido pelo carro do suspeito
Motorista foi filmado conversando com PMs
A cena aterrorizou a todos porque uma das fraturas de Emerson teria sido exposta, o que desesperou o seus companheiros de corrida. Por isso, a vítima foi levada às pressas para o Hospital Geral do Estado (HGE) após a chegada de equipes de resgate. Não há informações sobre o estado de saúde dele, mas o atleta segue na unidade.
O motorista, por sua vez, foi preso em flagrante por policiais militares e conduzido para uma delegacia. A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e a Polícia Civil (PC) foram procuradas para dar mais informações sobre o caso, mas não responderam até o momento. O espaço segue aberto.