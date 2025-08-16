CRIME

Motorista com sinais de embriaguez atropela corredor de rua em Salvador

Caso foi registrado durante um treino coletivo na orla da Pituba

Um motorista com sinais de embriaguez atropelou um atleta identificado apenas como Emerson, 29 anos, na orla da Pituba, em Salvador, na manhã deste sábado (16). O caso foi registrado nas imediações da Igreja Nossa Senhora da Luz, quando um grupo com dezenas de corredores de rua fazia um treino coletivo.

De acordo com informações iniciais, o motorista perdeu o controle do carro, arrancou um poste e derrubou uma barraca antes mesmo de atropelar o corredor. Mesmo com as batidas anteriores, por conta do impacto, Emerson teria fraturado as duas pernas ao ser atingido pelo carro do suspeito

A cena aterrorizou a todos porque uma das fraturas de Emerson teria sido exposta, o que desesperou o seus companheiros de corrida. Por isso, a vítima foi levada às pressas para o Hospital Geral do Estado (HGE) após a chegada de equipes de resgate. Não há informações sobre o estado de saúde dele, mas o atleta segue na unidade.