Motorista que atropelou maratonista em Salvador é exonerado de cargo da Alba

Decisão foi publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia nesta quinta-feira (21)

  Millena Marques

  Millena Marques

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11:56

Cleydson Cardoso Costa Filho
Cleydson Cardoso Costa Filho Crédito: Reprodução

O motorista que atropelou o maratonista Emerson Pinheiro em Salvador foi exonerado do cargo de secretário parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A decisão foi tomada na segunda-feira (18), mas só foi publicada no Diário Oficial da Alba nesta quinta-feira (21).

Cleydson Cardoso Costa Filho, de 26 anos, trabalhava com o deputado estadual Pedro Tavares (União Brasil). Ele é filho da vereadora de Salvador Débora Santana (PDT). Na segunda-feira (18), ela pediu licença das atividades na Câmara Municipal por 15 dias.

Decisão publicada no Diário Oficial da Alba
Decisão publicada no Diário Oficial da Alba Crédito: Reprodução

O motorista teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no domingo (17) após passar por audiência de custódia. Segundo o documento, ele ainda possui outras três infrações por excesso de velocidade registradas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Vítima teve a perna direita amputada

O maratonista Emerson Pinheiro, que teve a perna direita amputada após ser atropelado por um motorista na Pituba, em Salvador, foi extubado na noite de domingo (17) e, ao acordar, uma das primeiras reações foi perguntar sobre a perna.

"Ele questionou para a enfermeira: 'Estou sem minha perna? Pode falar a verdade'. Então ela entrou em contato com a gente, que liberou repassar a informação para ele", conta um amigo.

Corredor de rua foi atropelado em Salvador

Emerson Pinheiro teve perna amputada
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
1 de 4
Emerson Pinheiro teve perna amputada

Segundo o maratonista Caio dos Santos, os familiares e pessoas próximas estão repassando as informações sobre o acidente com cuidado. O atleta ainda está sob efeito de medicamentos e não conseguiu assimilar tudo o que aconteceu. "Está choroso. É um processo. Estamos contando para ele apenas o que nos pergunta", afirma.

Na manhã de segunda-feira (18), Emerson se alimentou e citou plano de voltar a correr, com uma prótese. Há empresas entrando em contato para viabilizar a alternativa. O maratonista também terá acompanhamento de uma psicóloga especialista em traumas para ajudar a lidar com a situação. O estado de saúde é considerado estável.

