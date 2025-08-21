EXONERAÇÃO

Motorista que atropelou maratonista em Salvador é exonerado de cargo da Alba

Decisão foi publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia nesta quinta-feira (21)

Millena Marques

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11:56

Cleydson Cardoso Costa Filho Crédito: Reprodução

O motorista que atropelou o maratonista Emerson Pinheiro em Salvador foi exonerado do cargo de secretário parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A decisão foi tomada na segunda-feira (18), mas só foi publicada no Diário Oficial da Alba nesta quinta-feira (21).

Cleydson Cardoso Costa Filho, de 26 anos, trabalhava com o deputado estadual Pedro Tavares (União Brasil). Ele é filho da vereadora de Salvador Débora Santana (PDT). Na segunda-feira (18), ela pediu licença das atividades na Câmara Municipal por 15 dias.

Decisão publicada no Diário Oficial da Alba Crédito: Reprodução

O motorista teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no domingo (17) após passar por audiência de custódia. Segundo o documento, ele ainda possui outras três infrações por excesso de velocidade registradas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Vítima teve a perna direita amputada

O maratonista Emerson Pinheiro, que teve a perna direita amputada após ser atropelado por um motorista na Pituba, em Salvador, foi extubado na noite de domingo (17) e, ao acordar, uma das primeiras reações foi perguntar sobre a perna.

"Ele questionou para a enfermeira: 'Estou sem minha perna? Pode falar a verdade'. Então ela entrou em contato com a gente, que liberou repassar a informação para ele", conta um amigo.

Corredor de rua foi atropelado em Salvador 1 de 4

Segundo o maratonista Caio dos Santos, os familiares e pessoas próximas estão repassando as informações sobre o acidente com cuidado. O atleta ainda está sob efeito de medicamentos e não conseguiu assimilar tudo o que aconteceu. "Está choroso. É um processo. Estamos contando para ele apenas o que nos pergunta", afirma.