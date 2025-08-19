SALVADOR

Vereadora Débora Santana pede licença da Câmara após prisão do filho

Cleydson Cardoso Costa Filho, de 26 anos, teve flagrante convertido em preventiva no domingo (17) após atropelar maratonista na Pituba

Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 11:51

Cleydson Cardoso é filho da vereadora Débora Santana Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A vereadora Débora Santana (PDT) pediu na segunda-feira (18) uma licença de 15 dias na Câmara de Salvador após o filho, Cleydson Cardoso Costa Filho, ser preso por suspeita de atropelar um maratonista na Pituba. A informação foi confirmada pelo órgão legislativo.

O homem de 26 anos teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no domingo (17) após passar por audiência de custódia. Segundo o documento, ele ainda possui outras três infrações por excesso de velocidade registradas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

A reportagem questionou à Casa a justificativa apresentada pela vereadora e procurou a parlamentar para comentar o caso, mas não recebeu retorno.

Vítima teve a perna direita amputada

O maratonista Emerson Pinheiro, que teve a perna direita amputada após ser atropelado por um motorista na Pituba, em Salvador, foi extubado na noite de domingo (17) e, ao acordar, uma das primeiras reações foi perguntar sobre a perna.

"Ele questionou para a enfermeira: 'Estou sem minha perna? Pode falar a verdade'. Então ela entrou em contato com a gente, que liberou repassar a informação para ele", conta um amigo.

Segundo o maratonista Caio dos Santos, os familiares e pessoas próximas estão repassando as informações sobre o acidente com cuidado. O atleta ainda está sob efeito de medicamentos e não conseguiu assimilar tudo o que aconteceu. "Está choroso. É um processo. Estamos contando para ele apenas o que nos pergunta", afirma.

Na manhã de segunda-feira (18), Emerson se alimentou e citou plano de voltar a correr, com uma prótese. Há empresas entrando em contato para viabilizar a alternativa. O maratonista também terá acompanhamento de uma psicóloga especialista em traumas para ajudar a lidar com a situação. O estado de saúde é considerado estável.