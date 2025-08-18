TRAUMA

Maratonista atropelado na Pituba pergunta sobre a perna após acordar

Atleta de 29 anos teve membro amputado após acidente

Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:56

Emerson Pinheiro teve perna amputada Crédito: Reprodução

O maratonista Emerson Pinheiro, que teve a perna amputada após ser atropelado por um motorista na Pituba, em Salvador, foi extubado na noite de domingo (17) e, ao acordar, uma das primeiras reações foi perguntar sobre a perna.

"Ele questionou para a enfermeira: 'Estou sem minha perna? Pode falar a verdade'. Então ela entrou em contato com a gente, que liberou repassar a informação para ele", conta um amigo.

Segundo o maratonista Caio dos Santos, os familiares e pessoas próximas estão repassando as informações sobre o acidente com cuidado. O atleta ainda está sob efeito de medicamentos e não conseguiu assimilar tudo o que aconteceu. "Está choroso. É um processo. Estamos contando para ele apenas o que nos pergunta", afirma.

Na manhã desta segunda-feira (18), Emerson já se alimentou e citou plano de voltar a correr, com uma prótese. Há empresas entrando em contato para viabilizar a alternativa. O maratonista também terá acompanhamento de uma psicóloga especialista em traumas para ajudar a lidar com a situação. O estado de saúde é considerado estável.

Corredor de rua foi atropelado em Salvador 1 de 4

Advogada quer que motorista pague pelo tratamento

A advogada Losângela Passos, representante da família de Emerson Pinheiro, informou que pretende entrar com uma ação para que Cleydson Cardoso Costa Filho, suspeito de atropelar o maratonista, pague pelo tratamento do atleta. Ela explica que falta apenas ter a dimensão de qual a melhor opção e os custos e, a partir disso, fará o pedido na Justiça.

O motorista teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ontem (17) após passar por audiência de custódia. De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o juiz Marcus Vinicius da Costa Paiva reconheceu que as provas colhidas até o momento indicam a materialidade do crime, "comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelos depoimentos testemunhais, pelas imagens do local do acidente e, de forma contundente, pelo Relatório Médico do Hospital Geral do Estado (HGE)".

Ainda segundo o TJ, a decisão de manter o suspeito preso considerou a garantia da ordem pública, visto que a conduta de Cleydson ao volante, conduzindo o veículo em alta velocidade, conforme apontado por testemunhas, causou lesões graves a um pedestre, "comportamento que demonstra descaso com a vida e segurança dos transeuntes".

Segundo o documento, ele possui outras três infrações por excesso de velocidade registradas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Maratonista foi atropelado durante treino

Emerson participava de um treino coletivo na orla da Pituba, na manhã deste sábado (16) quando foi atropelado. O caso foi registrado nas imediações da Igreja Nossa Senhora da Luz. O atleta amador passou por cirurgia após ser conduzido às pressas para o HGE depois que foi atingido pelo carro, que ainda bateu em um poste e derrubou uma barraca.

A cena aterrorizou a todos as testemunhas porque uma das fraturas de Emerson foi exposta, o que desesperou os seus companheiros de corrida. Conforme relatório médico do HGE, a vítima apresentou "fratura exposta extensa em membro inferior direito, além de fraturas fechadas de fêmur e platô tibial".