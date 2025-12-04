SALVADOR

Caminhão quebrado gera congestionamento na Avenida Paralela

Motoristas relatam atraso engarrafamento de cerca de 1h na principal avenida da capital baiana

Millena Marques

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 15:16

Caminhão quebrado na Avenida Paralela Crédito: Arquivo pessoal

Um caminhão quebrado gera congestionamento na Avenida Luís Viana, a Paralela, na tarde desta quinta-feira (4). Motoristas relatam que estão presos no engarrafamento há cerca de 1h.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), equipes do órgão atendem à ocorrência. O veículo está quebrado nas proximidades do acesso ao Trobogy/Posto Shell. O trânsito está congestionado no sentido Centro.