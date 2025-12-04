Caminhão quebrado gera congestionamento na Avenida Paralela

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 15:16
Um caminhão quebrado gera congestionamento na Avenida Luís Viana, a Paralela, na tarde desta quinta-feira (4). Motoristas relatam que estão presos no engarrafamento há cerca de 1h.
De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), equipes do órgão atendem à ocorrência. O veículo está quebrado nas proximidades do acesso ao Trobogy/Posto Shell. O trânsito está congestionado no sentido Centro.
Na altura do Wet'n Wild, carros voltam na contramão. "Não sabia se a galera está desistindo do engarrafamento, se era um acidente, eu já passei, mas está bem lento. Nesse horário, na Paralela, é muito estranho esse engarrafamento", diz uma motorista.