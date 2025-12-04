Idoso é preso por estuprar criança de sete anos na Bahia; homem atraía vítima com doces e dinheiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 12:34
Um idoso de 80 anos foi preso em flagrante por estuprar uma criança de sete anos no município de Poções, no interior da Bahia, na noite de quarta-feira (3). O homem atraía a vítima com doces e dinheiro.
A vítima possui vínculo de parentesco com uma pessoa próxima ao suspeito. Segundo a Polícia Civil, o flagrante foi motivado por abusos constantes, inclusive ocorridos na data da prisão.
A criança passou por escuta especializada, e o relatório, corroborado por dois vídeos apresentados à polícia, confirmou que o idoso tocava a vítima de forma criminosa. De acordo com o delegado titular da unidade, Marcus Vinicius, o homem agia de forma reiterada.
Caso é investigado pela Polícia Civil
"Ele usava um artifício comum para atrair as vítimas em casos de pedofilia: oferecia constantemente doces e pequenos valores em dinheiro para mantê-las por perto, além de fazer ameaças para que não contassem o fato para outras pessoas", detalhou.
O idoso já havia sido preso em flagrante em 2023, após tocar de forma inadequada outra vítima. O homem segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. A criança passou por atendimento psicossocial e será acompanhada pela rede de proteção municipal, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).