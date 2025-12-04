Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idoso é preso por estuprar criança de sete anos na Bahia; homem atraía vítima com doces e dinheiro

Caso aconteceu em Poções, no interior baiano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 12:34

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um idoso de 80 anos foi preso em flagrante por estuprar uma criança de sete anos no município de Poções, no interior da Bahia, na noite de quarta-feira (3). O homem atraía a vítima com doces e dinheiro.

A vítima possui vínculo de parentesco com uma pessoa próxima ao suspeito. Segundo a Polícia Civil, o flagrante foi motivado por abusos constantes, inclusive ocorridos na data da prisão.

A criança passou por escuta especializada, e o relatório, corroborado por dois vídeos apresentados à polícia, confirmou que o idoso tocava a vítima de forma criminosa. De acordo com o delegado titular da unidade, Marcus Vinicius, o homem agia de forma reiterada.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

"Ele usava um artifício comum para atrair as vítimas em casos de pedofilia: oferecia constantemente doces e pequenos valores em dinheiro para mantê-las por perto, além de fazer ameaças para que não contassem o fato para outras pessoas", detalhou.

Leia mais

Imagem - Dois PMs são presos e outros quatro são afastados por tortura e execução na Bahia

Dois PMs são presos e outros quatro são afastados por tortura e execução na Bahia

Imagem - Três são presos por participação em esquema de fraudes por boletos falsos na Bahia

Três são presos por participação em esquema de fraudes por boletos falsos na Bahia

Imagem - Empresário preso por sonegação fiscal vendia armas e é dono de clube de tiro na Bahia

Empresário preso por sonegação fiscal vendia armas e é dono de clube de tiro na Bahia

O idoso já havia sido preso em flagrante em 2023, após tocar de forma inadequada outra vítima. O homem segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. A criança passou por atendimento psicossocial e será acompanhada pela rede de proteção municipal, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Tags:

Bahia Polícia Civil

Mais recentes

Imagem - Empresa de transporte de combustível abre 900 vagas para cursos gratuitos na Bahia

Empresa de transporte de combustível abre 900 vagas para cursos gratuitos na Bahia
Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
Imagem - Jovem é preso em flagrante após ameaçar a própria tia com armas de fogo na Bahia

Jovem é preso em flagrante após ameaçar a própria tia com armas de fogo na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
01

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Imagem - Gêmeos, Leão, Virgem e Sagitário recebem um presente especial do universo hoje (4 de dezembro)
02

Gêmeos, Leão, Virgem e Sagitário recebem um presente especial do universo hoje (4 de dezembro)

Imagem - Policial militar é morta em troca de tiros com o marido, que também é PM
03

Policial militar é morta em troca de tiros com o marido, que também é PM

Imagem - Vídeo: aplicativo notifica pênalti perdido pelo Bahia antes da cobrança e intriga torcedores
04

Vídeo: aplicativo notifica pênalti perdido pelo Bahia antes da cobrança e intriga torcedores