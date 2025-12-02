Acesse sua conta
Três são presos por participação em esquema de fraudes por boletos falsos na Bahia

Prisões ocorreram no bairro do Cabula, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10:24

oPERAÇÃO
oPERAÇÃO Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Três homens foram presos suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas por meio de boletos bancários falsos na Bahia. As prisões ocorreram no bairro do Cabula, em Salvador, na manhã desta terça-feira (2), durante a Operação Fake Bill.

De acordo com a polícia, o esquema utilizava grande volume de dados de outras pessoas para viabilizar os golpes, além de converter valores ilícitos em criptomoedas, estratégia voltada a dificultar o rastreamento dos recursos. As investigações começaram em janeiro deste ano.

Segundo as investigações conduzidas pelo Garras, da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o grupo atuava em diversos estados e possuía seu núcleo principal na Bahia, de onde disseminava boletos falsificados para vítimas em diferentes regiões do país.

Ao todo, três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador, com apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Denarc), ambos da Polícia Civil da Bahia.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares, computadores e notebooks utilizados para a prática dos crimes investigados. Os suspeitos, de 33, 28 e 25 anos, seguem custodiados à disposição das investigações e do Poder Judiciário.

