CALÇADA

Hóspede morre após incêndio em quarto de hotel de Salvador

Chamas atingiram cômodo do Hotel Doçura, no bairro da Calçada

Millena Marques

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08:54

Hotel Doçura, no bairro da Calçada Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um homem morreu após um incêndio atingir um quarto do Hotel Doçura, localizado no bairro da Calçada, em Salvador, na madrugada desta terça-feira (2). A vítima ainda não foi identificada formalmente.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem era hóspede do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e as guias para perícia e remoção foram expedidas.

Hóspede morre após incêndio em quarto de hotel de Salvador 1 de 5

Segundo informações da TV Bahia, a vítima foi atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem teve algumas queimaduras pelo corpo e uma parada cardiorrespiratória.