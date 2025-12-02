Hóspede morre após incêndio em quarto de hotel de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08:54
Um homem morreu após um incêndio atingir um quarto do Hotel Doçura, localizado no bairro da Calçada, em Salvador, na madrugada desta terça-feira (2). A vítima ainda não foi identificada formalmente.
De acordo com informações da Polícia Civil, o homem era hóspede do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e as guias para perícia e remoção foram expedidas.
Segundo informações da TV Bahia, a vítima foi atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem teve algumas queimaduras pelo corpo e uma parada cardiorrespiratória.
A 3ª Delegacia Territorial do Bonfim investiga as causas do incêndio. A polícia realiza diligências para identificar a vítima.