Mulher é investigada por fraudar acesso ao app bancário de amiga na Bahia; prejuízo é de R$ 70 mil

Caso aconteceu no município de Caetanos, no interior baiano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:39

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma mulher de 27 anos é investigada por fraudar o acesso ao aplicativo bancário de uma colega de trabalho, no município de Caetanos, no interior da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita realizou diversas transações ilícitas que somam cerca de R$ 70 mil, entre compras online, empréstimos e pagamento em estabelecimento comercial.

O caso ocorreu em 25 de julho de 2025, quando a vítima pediu auxílio à colega para consultar informações sobre seu vale-alimentação. Na ocasião, a investigada solicitou uma foto do rosto da vítima, alegando que mostraria a imagem à mãe, fraudando a autenticação biométrica do aplicativo bancário. O mandado de prisão foi cumprido na última quinta-feira (27).

Um dia depois, a vítima percebeu que o aplicativo havia sido desinstalado de seu celular. Ao reinstalá-lo, identificou que a senha havia sido alterada. Em seguida, ao realizar um Pix a pedido da suspeita, teve novamente sua senha modificada e recebeu notificações de acesso do aplicativo por um novo dispositivo.

Após o acesso indevido, foram efetuadas compras com cartão de crédito online, contratação de empréstimos e uma compra presencial em um mercado local. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento confirmaram a presença da investigada no mesmo horário da transação.

Caso é investigado pela Polícia Civil

A mulher confessou o crime ao ser ouvida na delegacia. Com ela, foi apreendido um aparelho celular, que passará por perícia. As investigações continuam, e a suspeita, até o momento, responde ao inquérito em liberdade.

Tags:

Bahia Polícia

