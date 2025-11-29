CRIME

Homem é preso por ameaçar a sobrinha de morte no interior da Bahia

Suspeito disse que mataria familiar a facadas em Feira de Santana

Millena Marques

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 18:02

Deam de Feira Crédito: Polícia Civil

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante suspeito de ameaçar de morte a sobrinha e outros familiares na tarde de sexta-feira (28). A ação foi realizada por investigadores da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Feira de Santana), em conjunto com o Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sertão).

De acordo com as investigações, as ameaças ocorreram após o agressor ser confrontado por maus-tratos praticados contra a própria mãe, uma idosa de 102 anos. Na Deam, ele confessou que mataria a sobrinha a facadas.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14