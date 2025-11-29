Acesse sua conta
Homem é preso por ameaçar a sobrinha de morte no interior da Bahia

Suspeito disse que mataria familiar a facadas em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 18:02

Ele foi autuado em flagrante e conduzido à unidade policial especializada, onde está à disposição da Justiça.

Tags:

Crime Feira de Santana

