CASA PRÓPRIA

Bradesco leiloa imóveis na Bahia e em mais 12 estados com lances a partir de R$ 18 mil

Apartamento em Salvador faz parte do acervo

Esther Morais

Publicado em 11 de março de 2026 às 09:55

Agência do Bradesco Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

O Banco Bradesco realiza um leilão online com 28 imóveis distribuídos por 13 estados brasileiros, incluindo unidades na Bahia. Os lances iniciais partem de R$ 18 mil e podem chegar a R$ 1,344 milhão, dependendo do tipo de propriedade. O certame é organizado pela Freitas Leiloeiro Oficial e segue aberto até quinta-feira (12), às 13h30, com participação totalmente online.

Entre os imóveis localizados na Bahia estão a Fazenda Barroção, com cerca de 49 hectares em Cocos, com lance inicial de R$ 40 mil, um apartamento no bairro Chame-Chame, em Salvador, além de uma casa em Itamaraju.

O portfólio também reúne imóveis urbanos e rurais em diferentes regiões do país. Um dos menores valores iniciais é de R$ 18 mil, referente a um terreno em Terra Roxa. Já entre os ativos de maior valor está um imóvel em Jacareí, com lance mínimo de R$ 1,344 milhão.

Além das oportunidades na Bahia, o leilão inclui propriedades em cidades de estados como Ceará, Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Os interessados podem acessar o edital, consultar fotos dos imóveis e realizar cadastro para participar do leilão na plataforma oficial da empresa. As condições incluem 10% de desconto para pagamento à vista ou parcelamento em até 48 vezes.

Serviço

Leilão Online – 28 IMÓVEIS - BANCO BRADESCO S/A

Encerramento: 12 de março de 2026, às 13h30

Modalidade: 100% online

Imóveis: 28 imóveis em 13 estados

Leiloeiro: Sérgio Villa Nova de Freitas