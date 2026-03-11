Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bradesco leiloa imóveis na Bahia e em mais 12 estados com lances a partir de R$ 18 mil

Apartamento em Salvador faz parte do acervo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de março de 2026 às 09:55

Agência do Bradesco
Agência do Bradesco Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

O Banco Bradesco realiza um leilão online com 28 imóveis distribuídos por 13 estados brasileiros, incluindo unidades na Bahia. Os lances iniciais partem de R$ 18 mil e podem chegar a R$ 1,344 milhão, dependendo do tipo de propriedade. O certame é organizado pela Freitas Leiloeiro Oficial e segue aberto até quinta-feira (12), às 13h30, com participação totalmente online.

Entre os imóveis localizados na Bahia estão a Fazenda Barroção, com cerca de 49 hectares em Cocos, com lance inicial de R$ 40 mil, um apartamento no bairro Chame-Chame, em Salvador, além de uma casa em Itamaraju.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

O portfólio também reúne imóveis urbanos e rurais em diferentes regiões do país. Um dos menores valores iniciais é de R$ 18 mil, referente a um terreno em Terra Roxa. Já entre os ativos de maior valor está um imóvel em Jacareí, com lance mínimo de R$ 1,344 milhão.

Além das oportunidades na Bahia, o leilão inclui propriedades em cidades de estados como Ceará, Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Leia mais

Imagem - Chef com estrelas Michelin é denunciado por agressões físicas e humilhações a funcionários

Chef com estrelas Michelin é denunciado por agressões físicas e humilhações a funcionários

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 202 vagas imediatas a partir do ensino fundamental

Prefeitura abre concurso público com 202 vagas imediatas a partir do ensino fundamental

Os interessados podem acessar o edital, consultar fotos dos imóveis e realizar cadastro para participar do leilão na plataforma oficial da empresa. As condições incluem 10% de desconto para pagamento à vista ou parcelamento em até 48 vezes.

Serviço

Leilão Online – 28 IMÓVEIS - BANCO BRADESCO S/A

Encerramento: 12 de março de 2026, às 13h30

Modalidade: 100% online

Imóveis: 28 imóveis em 13 estados

Leiloeiro: Sérgio Villa Nova de Freitas

Local do leilão: Internet (São Paulo/SP)

Acesso: clique aqui

Tags:

Leilão Bradesco

Mais recentes

Imagem - Prédio de luxo e clínicas: os alvos da operação contra a revenda de canetas emagrecedoras na Bahia

Prédio de luxo e clínicas: os alvos da operação contra a revenda de canetas emagrecedoras na Bahia
Imagem - Como fica o trânsito na região do Iguatemi após bloqueio de acesso da Avenida ACM

Como fica o trânsito na região do Iguatemi após bloqueio de acesso da Avenida ACM
Imagem - Hospital Municipal de Salvador conquista certificação internacional máxima no atendimento ao AVC

Hospital Municipal de Salvador conquista certificação internacional máxima no atendimento ao AVC

MAIS LIDAS

Imagem - Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana
01

Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana

Imagem - Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos
02

Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos

Imagem - Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta quarta (11 de março): dia anuncia oportunidades e pede coragem para sair do lugar
03

Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta quarta (11 de março): dia anuncia oportunidades e pede coragem para sair do lugar

Imagem - Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú
04

Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú