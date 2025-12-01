Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

CAC com histórico criminal: veja quem é o dono de carro de luxo que matou vigilante em shopping

Waldecir Júnior, CAC de 40 anos, foi filmado executando segurança depois de discussão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10:59

Waldecir José de Lima Júnior matou Dhemis Augusto Santos
Waldecir José de Lima Júnior matou Dhemis Augusto Santos Crédito: Reprodução

A polícia do Tocantins está em buscas por Waldecir José de Lima Júnior, 40 anos, que matou um vigilante dentro de um shopping em Palmas. Morador da capital e proprietário de uma Range Rover Evoque, ele possui registro como CAC - documento que autoriza armas para caça, tiro esportivo e colecionismo - e acumula um histórico de processos por porte ilegal, tanto de armamento permitido quanto restrito. Ao menos três ações penais relacionadas ao Estatuto do Desarmamento tramitaram entre 2011 e 2018, algumas com recurso do Ministério Público. Apesar de arquivadas, outras ocorrências semelhantes permanecem em andamento na Justiça. As informações são do Palmas Turbo News.

A caçada ao suspeito teve início ainda na noite de sábado (29). Investigadores chegaram ao endereço ligado ao atirador e encontraram no pátio o mesmo carro usado na fuga, um veículo de luxo avaliado em R$ 300 mil. Diante da gravidade do caso e da situação de flagrante, os agentes arrombaram o portão e vasculharam o imóvel. No interior, localizaram munições 9 mm e um carregador compatível, mas Waldecir já havia deixado o local - a polícia trabalha com a hipótese de que ele tenha sido avisado sobre a aproximação das equipes.

Motorista matou vigilante

Waldecir José de Lima Júnior matou vigilante por Reprodução
Dhemis Augusto Santos por Reprodução
Motorista matou vigilante por Reprodução
Waldecir José de Lima Júnior matou Dhemis Augusto Santos por Reprodução
1 de 4
Waldecir José de Lima Júnior matou vigilante por Reprodução

A execução ocorreu horas antes, no estacionamento do Mercatto Mall, área nobre de Palmas. O segurança Dhemis Augusto Santos, 35 anos, alertou o motorista sobre um cone de sinalização quando a discussão tomou rumo trágico. Imagens de câmeras de segurança mostram Waldecir sacando uma pistola, encostando-a no rosto do trabalhador e disparando a queima-roupa. Mesmo após a vítima cair, o atirador permaneceu fazendo ameaças antes de entrar no veículo e fugir.

Dhemis chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Geral de Palmas, mas não resistiu. O crime comoveu colegas, familiares e frequentadores da região, que descrevem o segurança como profissional educado e atento às normas do shopping.

A Polícia Civil e a Polícia Militar mantêm diligências contínuas para capturar Waldecir. A população pode repassar informações anonimamente pelo 190 ou pelo Disque-Denúncia da 1ª DHPP: (63) 98131-8454. 

Tags:

Crime Barbaro Tocantins

Mais recentes

Imagem - Morte de menino após adrenalina na veia: 'Segui a prescrição da médica', afirma técnica

Morte de menino após adrenalina na veia: 'Segui a prescrição da médica', afirma técnica
Imagem - Empresa é condenada a pagar R$ 300 mil à filha que nasceu com microcefalia após contaminação do pai em fábrica

Empresa é condenada a pagar R$ 300 mil à filha que nasceu com microcefalia após contaminação do pai em fábrica
Imagem - Transtorno mental, sonho de ir à África e passagem pela polícia: quem era o jovem morto por leoa

Transtorno mental, sonho de ir à África e passagem pela polícia: quem era o jovem morto por leoa

MAIS LIDAS

Imagem - Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após batida em baliza
01

Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após batida em baliza

Imagem - Vaqueirinho de Mangabeira: jovem morreu ao ser atingido no pescoço em ataque de leoa
02

Vaqueirinho de Mangabeira: jovem morreu ao ser atingido no pescoço em ataque de leoa

Imagem - Governo do Estado deve apresentar versão final de reestruturação do Planserv nesta semana; veja os detalhes
03

Governo do Estado deve apresentar versão final de reestruturação do Planserv nesta semana; veja os detalhes

Imagem - Traficantes do CV fecham rua e executam jovem com mais de 70 tiros em Salvador
04

Traficantes do CV fecham rua e executam jovem com mais de 70 tiros em Salvador