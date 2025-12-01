Acesse sua conta
Morte de menino após adrenalina na veia: 'Segui a prescrição da médica', afirma técnica

Justiça negou o pedido de prisão preventiva da médica responsável, que responde ao processo em liberdade

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10:10

Benício
Benício Crédito: Reprodução

A morte de Benício Xavier de Freitas, de 6 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil do Amazonas como homicídio doloso qualificado. O caso veio à tona após os pais denunciarem, no dia 25, que o menino recebeu uma dosagem de adrenalina aplicada diretamente na veia durante atendimento em um hospital particular de Manaus. A Justiça negou o pedido de prisão preventiva da médica responsável, que responde ao processo em liberdade.

A médica Juliana Brasil Santos e a técnica de enfermagem Raiza Bentes prestaram depoimento à polícia. No relatório interno do Hospital Santa Júlia enviado às autoridades - documento obtido pela Rede Amazônica - Juliana admitiu que prescreveu erroneamente a adrenalina intravenosa. Ela relatou ter comentado com a mãe que o medicamento deveria ser administrado por via oral e disse ter se surpreendido por a equipe de enfermagem não questionar a ordem.

A técnica de enfermagem afirmou, por sua vez, que apenas seguiu exatamente o que constava na prescrição médica. Após a denúncia, tanto a médica quanto a técnica foram afastadas. O Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CREMAM) também abriu um processo ético, sob sigilo, para apurar a conduta da profissional.

Benício Xavier de Freitas morreu após receber dose de adrenalina na veia

Benício Xavier de Freitas morreu após receber dose de adrenalina na veia em hospital de Manaus por Arquivo Pessoal
Benício Xavier de Freitas e sua família por Arquivo Pessoal
Benício Xavier de Freitas morreu após receber dose de adrenalina na veia em hospital de Manaus por Arquivo Pessoal
Benício Xavier de Freitas morreu após receber dose de adrenalina na veia em hospital de Manaus por Arquivo Pessoal
Benício Xavier de Freitas morreu após receber dose de adrenalina na veia em hospital de Manaus por Divulgação
1 de 5
Benício Xavier de Freitas morreu após receber dose de adrenalina na veia em hospital de Manaus por Arquivo Pessoal

O que aconteceu antes da morte

Benício deu entrada no pronto atendimento do Hospital Santa Júlia na noite de sábado (22), apresentando tosse seca e suspeita de laringite, depois de dois episódios de febre. A família contou que a médica responsável indicou lavagem nasal, soro, xarope e três aplicações intravenosas de 3 ml de adrenalina, com intervalos de 30 minutos. A aplicação ficou a cargo de uma técnica de enfermagem.

Os pais disseram que questionaram a profissional ao verem o tipo de administração indicada. “Meu filho nunca tinha tomado adrenalina pela veia, só por nebulização. Nós perguntamos, e a técnica disse que também nunca tinha aplicado por via intravenosa. Falou que estava na prescrição e que ela ia fazer”, relatou o pai, Bruno Freitas.

Quadro clínico piorou rapidamente

Logo após receber a medicação, segundo a família, o menino teve uma piora abrupta: ficou pálido, com extremidades arroxeadas, e disse que “o coração estava queimando”. A saturação despencou para cerca de 75%. A equipe então transferiu Benício para a sala vermelha e posteriormente para a UTI, onde foi intubado por volta das 23h.

A intubação foi seguida das primeiras paradas cardíacas. Ao todo, conforme relato do pai, foram seis paradas consecutivas. A última, durante a madrugada de domingo (23), resultou na morte do menino às 2h55.

Investigação em andamento

O delegado Marcelo Martins afirmou que o caso é analisado sob a possibilidade de homicídio doloso qualificado pela crueldade. Além dos depoimentos, a polícia revisa prontuários e documentos fornecidos pelo hospital. Embora tenha sido solicitado o encarceramento da médica, a Justiça entendeu que não há “fundamentos suficientes” para decretar a prisão preventiva neste momento.

As investigações continuam.

