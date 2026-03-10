Acesse sua conta
Júri popular de suspeito de matar trancista em Cachoeira é adiado pela terceira vez

Tainara dos Santos foi vista pela última vez em 9 de outubro de 2024, após sair para encontrar o ex-companheiro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de março de 2026 às 16:07

Família pede justiça por caso
George Anderson Santos foi denunciado pelo crime  Crédito: Acervo pessoal

O júri popular de George Anderson Santos, denunciado pelo feminicídio da trancista Tainara dos Santos, em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, foi adiado. O julgamento estava previsto para quinta-feira (12) e seria realizado no Fórum Augusto Teixeira de Freitas. Taianara foi vista pela última vez em outubro de 2024, quando saiu para encontrar o ex-companheiro, que foi denunciado pelo caso. 

O adiamento do julgamento foi divulgado pelo Instituto Odara que, ao lado de familiares de Taianara, acompanha o caso. Segundo a entidade, esta é a terceira vez que o júri popular é adiado após pedido da defesa do acusado. A nova data de julgamento ainda não foi marcada. 

Tainara desapareceu em Cachoeira há um ano

Procurado, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) não forneceu informações já que o caso tramita em segredo de justiça. A reportagem também questionou o Ministério Público da Bahia (MP-BA) e aguarda retorno. 

Tainara foi vista pela última vez em 9 de outubro de 2024 na companhia do ex-companheiro, George Anderson. Desde então, não há evidências sobre seu paradeiro. O caso é entendido como feminicídio com ocultação de cadáver, extorsão e descumprimento de medida protetiva. O principal suspeito do crime está preso preventivamente. 

De acordo com a família, Tainara se relacionou com o George durante seis anos. Antes de desaparecer, ela registrou queixa contra ele e denunciou ter sido vítima de violência. A vítima tinha 27 anos e morava na comunidade quilombola de Acutinga Motecho, no território da Bacia do Iguape, em Cachoeira. Taianara deixou duas filhas. 

