RECÔNCAVO

'Só quero o corpo da minha irmã’: família de trancista morta protesta em Cachoeira

Tainara Santos foi vista pela última vez em 9 de outubro

Millena Marques

Publicado em 9 de abril de 2025 às 13:30

Protesto foi realizado na manhã desta quarta-feira (9) Crédito: Rodrigo Daniel Silva/Arquivo pessoal

Os familiares e amigos da trancista Tainara Santos, desaparecida há seis meses, realizaram um protesto em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, na manhã desta quarta-feira (9). A mulher foi vista pela última vez em 9 de outubro, na mesma cidade, acompanhada do ex, George Anderson. Segundo a advogada de defesa da trancista, ela já foi dada como morta. “Só quero o corpo da minha irmã. São seis meses sem dormir”, diz a irmã da vítima. >

O caso já é entendido como feminicídio com ocultação de cadáver, extorsão e descumprimento de medida protetiva. O principal suspeito, George, está preso, mas ainda haverá o julgamento. >

Os depoimentos dão conta de que o casal vivia um relacionamento abusivo e o homem proferiu diversas ameaças contra a vítima ao logo do namoro, incluindo ameaças de morte. A trancista tinha uma medida protetiva ainda vigente contra o ex no dia do crime. >

Tainara tinha duas filhas, uma delas, de apenas 2 anos, fruto do relacionamento com George. As crianças estão sob tutela da avó. O caso já foi investigado pela Polícia Civil e o Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou George, que está detido em Feira de Santana. >