CRIME

Homem é preso por extorquir e ameaçar três pessoas em Vitória da Conquista

Investigado exigia pagamento de R$ 50 mil para três vítimas

De acordo com um dos relatos, o autor enviava mensagens de texto, áudios e realizava ligações por aplicativo, nas quais fazia ameaças e exigia o pagamento do valor, estipulando o prazo de 24 horas.>

O suspeito foi localizado no bairro de Conveima. Segundo a Polícia Civil, acusado trabalhava na reforma de um prédio em um condomínio localizado no bairro Candeias, onde residem as vítimas. Ele utilizava informações sobre a rotina e o padrão social da família, obtidas durante o período de trabalho no local, para cometer o crime.>