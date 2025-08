IGREJA

Arquidiocese de Salvador nomeia três novos cônegos para Cabido Metropolitano

Conjunto de padres auxilia o arcebispo em determinadas questões litúrgicas e administrativas

Millena Marques

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 13:02

Nomeação de cônegos na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os padres Adilton Pinto Lopes, Edílson Bispo e Luís Simões tomaram posse como cônegos do Cabido Metropolitano de Salvador nesta quarta-feira (6). O ritual aconteceu durante a Festa da Transfiguração do Senhor e a Festa do Santíssimo Salvador, na Catedral do Santíssimo Salvador, no Centro Histórico. A celebração foi presidida pelo arcebispo de São Salvador da Bahia, primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha. >

Os cônegos são padres que vivem sob uma regra que os obriga a realizar as funções litúrgicas mais solenes na igreja catedral ou em um colegiado. O conjunto dos cônegos forma um cabido. “Os três cônegos passam a integrar um cabido que completou 473 anos no dia 7 de julho, o mais antigo em atividade. A antiguidade do Cabido em São Salvador da Bahia é motivo de louvor, de gratidão, de ação de graças a Deus”, disse Dom Sérgio da Rocha durante a homilia. >

O cabido é um colégio de sacerdotes que auxilia o arcebispo em determinadas questões litúrgicas e administrativas. Além de garantir a dignidade do culto na Catedral, o cabido tem raízes históricas profundas, remontando à fundação da arquidiocese, e sua presença é sinal da continuidade da missão apostólica da Igreja. >

Historicamente, a função do cabido de cônegos é a de assegurar o serviço religioso da catedral, colegiado ou igreja a que pertence. Tal serviço inclui não somente a celebração da Missa, mas também e principalmente a Liturgia das Horas, oração pública e comunitária oficial da Igreja Católica. >

Emocionado, o padre Adilton não segurou as lágrimas ao receber a nomeação. “É uma honra nobre participar desse cabido para estar mais próximo do cardeal, para ajudar na evangelização e, sobretudo, na vida de oração”, disse. Para ele, participar desse grupo seleto é uma honra. “Amar mais, para servir mais. É uma grande graça. São poucos que têm a graça de fazer parte do Cabido. Eu quero honrar essa graça”, pontuou. Adilton é reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia. >

O cônego Edilson, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Penha de França, também estava comovido. “Agradeço a Deus e à Igreja por esta nomeação e renovo meu compromisso de servir com dedicação e zelo ao povo de Deus”, disse. A reportagem não conseguiu falar com o padre Luís Simões, que é pároco da Paróquia Nossa Senhora da Vitória. >

Presente na celebração, o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, ressaltou a importância da nomeação dos cônegos. “São três referências da religiosidade baiana para a posição de cônegos. Aqui estou, como católico e cidadão, para trazer o meu abraço e, claro, esse compromisso com a fé e com o trabalho que é feito pela Igreja na nossa cidade”, disse. Neto acompanhou a cerimônia ao lado da mãe, Rosário Magalhães, e do prefeito da capital baiana, Bruno Reis.>

“Como homem de muita fé, como cristão, acompanho todo o Clero da nossa cidade. Hoje, três importantes padres assumem uma nova missão como cônegos, aumentando as suas atribuições para pregar a palavra da fé para os cidadãos soteropolitanos”, disse Bruno Reis.>

ACM Neto ainda participou da procissão das ofertas, também chamada de rito do ofertório. É um momento da missa onde os fiéis apresentam ao altar pão e vinho, simbolizando a oferta de suas vidas e trabalhos a Deus, que serão consagrados antes da Eucaristia. O ritual faz parte da Liturgia Eucarística e é acompanhado por cantos e orações. >

