COPA DO BRASIL

Retrô x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 19h30, na Arena Pernambuco, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Retrô e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (6 de agosto), às 19h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Retrô x Bahia ao vivo

Retrô

A Fênix de Camaragibe vive momento complicado na temporada. O time perdeu por 3 a 0 para o Náutico pela Série C no último domingo e ocupa a penúltima colocação na tabela, com 13 pontos. Na Copa do Brasil, no entanto, o time mostrou poder de reação, especialmente na partida de ida contra o Bahia, quando perdeu por apenas 3 a 2 após estar perdendo por dois gols de diferença. Para seguir sonhando com a classificação, o Retrô precisa vencer. Se ganhar por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. >