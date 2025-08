NOVO MANTO

Vitória apresenta novo uniforme 3 com design inspirado nos anos 90

Modelo faz parte de coleção especial da Volt Sport que resgata a estética da década com leitura moderna

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 19:54

Novo terceiro uniforme do Vitória Crédito: Igor Pola/Volt Sport

O Esporte Clube Vitória lançou, nesta terça-feira (5), o seu terceiro uniforme para a temporada 2025. Desenvolvido pela Volt Sport, fornecedora oficial do clube desde 2022, o modelo integra a “Coleção Anos 90”, uma linha especial criada para resgatar a estética marcante da década e conectar o futebol com elementos da cultura urbana e contemporânea. >

A nova camisa tem o preto como cor predominante e é marcada por grafismos geométricos distribuídos por todo o tecido, conferindo textura e profundidade visual. Detalhes em vermelho aparecem na gola em formato “V”, nas mangas e na barra inferior, compondo um design fiel às cores rubro-negras. O escudo do clube é bordado, o que reforça o acabamento da peça.>

O lançamento faz parte de uma coleção exclusiva desenvolvida para nove clubes brasileiros patrocinados pela Volt. A proposta da linha é promover um diálogo entre gerações por meio da moda esportiva, despertando memórias afetivas ligadas ao futebol dos anos 1990. >

Para isso, o uniforme do Vitória, assim como os de outras equipes, como o do Fortaleza, foi lançado por meio de um vídeo com referências visuais e culturais da década. O material é idêntico para todos os clubes, com variações apenas no trecho final, em que cada camisa é revelada.>

Esse sentimento não nasceu ontem. Ele vem de longe. ?️

A nova camisa 3 é uma viagem no tempo pra lembrar por que a gente nunca deixou de acreditar. É manto com alma.



Pra quem cresceu nas arquibancadas e carrega o Vitória no coração desde sempre.



— EC Vitória (@ECVitoria) August 5, 2025

“Criamos essa camisa pensando em quem carrega o Vitória no coração, dentro e fora do estádio. É uma peça que traduz a garra e o orgulho da torcida, com um estilo que conversa com as novas gerações. O espírito dos anos 90 está presente em cada detalhe, mas com uma leitura moderna e urbana”, afirmou Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport. >

A camisa será comercializada nas versões masculina, feminina, plus size e infantil-juvenil. Os preços partem de R$ 329,99. As vendas já estão disponíveis na loja virtual oficial do Vitória, e a chegada às lojas físicas está prevista para esta quarta-feira (6).>