NO REINO UNIDO

Ex-Arsenal é solto sob fiança após denúncias de estupro e agressão sexual

O volante Thomas Partey responde a seis acusações envolvendo três mulheres e aguarda nova audiência

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 19:00

Thomas Partey Crédito: Shutterstock

O meio-campista ganês Thomas Partey, de 32 anos, ex-jogador do Arsenal e atualmente atleta da seleção de Gana, conseguiu o direito à liberdade sob fiança após comparecer a uma audiência nesta terça-feira (5), no Tribunal de Magistrados de Westminster, no Reino Unido. O jogador enfrenta graves acusações: cinco de estupro e uma de agressão sexual. Durante a audiência, Partey se limitou a confirmar seu nome, data de nascimento e endereço perante o juiz. >

Entre as condições estabelecidas para a concessão da fiança, Partey está proibido de manter qualquer contato com as três mulheres que o acusam. Além disso, ele deverá notificar as autoridades britânicas sobre qualquer mudança definitiva de endereço ou caso venha a realizar viagens internacionais. >

Veja 10 jogadores que foram acusados de crimes sexuais 1 de 10

O juiz Paul Goldspring, responsável pela audiência, comentou que o jogador está próximo de se transferir para o futebol espanhol, possivelmente para o Villarreal. “Sei que ele não está mais empregado neste país e agora está jogando na Espanha”, afirmou o magistrado. Uma nova audiência foi agendada para o dia 2 de setembro.>

As acusações foram formalizadas há cerca de um mês, embora a investigação tenha sido iniciada em fevereiro de 2022, após a primeira denúncia de estupro. Segundo a polícia britânica, os crimes teriam ocorrido entre os anos de 2021 e 2022, enquanto Partey ainda defendia o Arsenal. Ele chegou a ser detido preventivamente no curso das apurações, período em que ainda era um dos principais nomes do elenco londrino. >

De acordo com o inquérito, Partey teria estuprado e assediado sexualmente três mulheres em diferentes ocasiões: duas acusações de estupro se referem à primeira vítima; outras três, também por estupro, envolvem uma segunda mulher; e uma sexta acusação, por agressão sexual, diz respeito a uma terceira vítima.>

A defesa do jogador, representada pela advogada Jenny Wiltshire, declarou que ele nega todas as acusações e está confiante de que terá a oportunidade de comprovar sua inocência. “Ele nega todas as alegações e acolhe a oportunidade de finalmente limpar seu nome”, disse Wiltshire em comunicado.>

O detetive Andy Furphy, que lidera as investigações, afirmou que o foco da polícia permanece em oferecer apoio às vítimas e encorajou outras possíveis testemunhas a se manifestarem.>

“Nossa prioridade continua sendo dar suporte às mulheres que se apresentaram. Pedimos que qualquer pessoa que tenha sido afetada por este caso, ou que tenha informações relevantes, entre em contato com nossa equipe”, destacou o investigador.>