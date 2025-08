SERÁ?

Neymar diz que retorno à Seleção “depende só deles” após marcar dois gols pelo Santos

Performance do jogador foi vista de perto pela comissão técnica da seleção brasileira

Larissa Almeida

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 13:03

Neymar em ação pela Seleção Brasileira Crédito: Vitor Silva/CBF

Após marcar dois gols e ser decisivo na vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Juventude, no Morumbi, Neymar reforçou o desejo de voltar a defender a seleção brasileira. A última vez em que vestiu a camisa da equipe nacional foi em outubro de 2023, na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, pelas Eliminatórias. Desde então, o jogador de 33 anos tenta recuperar o protagonismo, agora com a camisa do Peixe. >

"Meu futebol todo mundo conhece, independentemente de qualquer coisa. Estou à disposição. Sou um atleta, me sinto bem e depende só deles", afirmou Neymar ao SporTV, em resposta direta à presença de auxiliares da comissão técnica de Carlo Ancelotti, que estiveram no estádio acompanhando sua atuação. >

Neymar completou seu quinto jogo consecutivo atuando por 90 minutos – algo que não acontecia desde 2022 – e tem demonstrado evolução física e técnica desde o retorno ao Santos. >

A próxima convocação da Seleção Brasileira está marcada para o fim deste mês, com os dois últimos compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas. O Brasil enfrenta o Chile, no Maracanã, no dia 4 de setembro, e a Bolívia, em La Paz, no dia 9. A expectativa pela presença de Neymar na lista aumentou com sua atual sequência. >

Apesar do bom desempenho individual, Neymar também fez uma cobrança ao elenco santista. O atacante reconheceu falhas na atuação diante do Juventude, que vinha de uma série de seis partidas sem marcar gols, mas conseguiu finalizar 20 vezes no jogo. O goleiro Gabriel Brazão teve destaque ao fazer ao menos cinco defesas difíceis. >