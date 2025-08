LUTO NO FUTEBOL

Árbitro FIFA sofre mal súbito durante exame físico e morre aos 43 anos

Tran Dinh Thinh não resistiu mesmo após receber atendimento de emergência por mais de 24 horas

Tran Dinh Thinh, árbitro de futebol reconhecido internacionalmente pela FIFA, morreu aos 43 anos após sofrer um mal súbito, na manhã do último domingo (3), em Hanói, no Vietnã. Ele não resistiu mesmo após receber atendimento emergencial por mais de um dia. >

De acordo com o jornal português A Bola, Tran Dinh participava de um exame físico exigido como parte do programa de preparação para árbitros e supervisores da próxima temporada do futebol vietnamita, no sábado (2). >