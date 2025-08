NOVO REFORÇO?

Bahia negocia com atacante argentino; conheça o atleta

Clube quer reforçar setor ofensivo com empréstimo de um ano e opção de compra, segundo informou jornalista

Carol Neves

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 11:20

Mateo Sanabria Crédito: Divulgação

O Bahia apresentou uma proposta oficial para contar com o atacante Mateo Sanabria, de 21 anos, atualmente no Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. O jogador argentino é visto como reforço estratégico para o setor ofensivo e pode chegar por empréstimo de um ano, com opção de compra ao final do contrato. >

A negociação foi revelada pelo jornalista César Luis Merlo, especialista no mercado do futebol sul-americano. Segundo as informações, o clube árabe já recebeu a oferta, e o próprio jogador manifestou o desejo de atuar no futebol brasileiro.>

?[EXCLUSIVO] Bahía abrió negociaciones y ya hizo una oferta formal por Mateo Sanabria.

*️⃣Es un préstamo con cargo por un año y con una opción de compra. El argentino ya le hizo saber al Al Ain sus intenciones de marcharse a Brasil. pic.twitter.com/PrcG0CNRLo — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 4, 2025

O técnico Rogério Ceni, que já vinha pedindo publicamente um reforço para atuar pelos lados do campo, voltou a destacar a importância da contratação. “Estamos tentando trazer jogadores. Desde antes da lesão do Pulga eu falo dessa situação”, afirmou o treinador. Ele também reforçou que, apesar das limitações financeiras, a diretoria tem se movimentado no mercado.>

Quem é Mateo Sanabria>

Formado nas categorias de base do Lanús, Sanabria estreou como profissional em 2022, aos 18 anos. Depois de disputar 22 partidas com o clube argentino, foi emprestado ao Central Córdoba, onde se destacou vestindo a camisa 10 entre 2023 e 2024. Após breve retorno ao Lanús, foi vendido ao Al-Ain, que pagou cerca de 4 milhões de euros por sua contratação.>