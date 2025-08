RELÍQUIAS DO ESPORTE

Peças exclusivas e autografadas por lendas da NBA vão a leilão a partir de R$ 1.662

Campanha “NBA Imortais” reúne camisas, cards e bolas assinadas por ídolos como Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James e Oscar Schmidt

A Play For a Cause, plataforma de leilões que conecta fãs de esporte aos seus maiores ídolos por meio de experiências e colecionáveis exclusivos, acaba de lançar a campanha “NBA Imortais”, com 18 itens raros e autografados por algumas das maiores lendas da história do basquete. Os lances iniciais vão de R$ 1.662,00 a R$ 34.000,00, e todos os itens possuem certificações internacionais de autenticidade. As peças estão disponíveis para lances no site www.playforacause.com.br até o dia 6 de agosto. >