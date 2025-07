SÍMBOLOS

Descubra quanto custa para ter os mascotes de Bahia e Vitória em uma festa ou evento

Superman Tricolor, Lindona e Lelê Leão podem animar ser contratados para animar festas

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de julho de 2025 às 05:30

Mascotes de Bahia e Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória e Divulgação/EC Bahia

Já pensou em ter os mascotes do seu time do coração animando a sua festa? Bahia e Vitória oferecem aos torcedores a chance de levar toda a energia dos clubes para eventos como aniversários, casamentos, formaturas e até ações corporativas. Os personagens oficiais participam da comemoração, interagem com os convidados e rendem fotos e momentos inesquecíveis. >

Os torcedores do Bahia podem contar com o Superman Tricolor e a Lindona, os mascotes que representam o Esquadrão, nos seus eventos. A contratação, no entanto, está disponível apenas para eventos na Região Metropolitana de Salvador. O torcedor pode escolher um dos dois ou levar ambos. Para não sócios, o valor é de R$ 1.500 por mascote ou R$ 2.200 pelo combo. Sócios do clube têm desconto: R$ 1.350 por personagem ou R$ 2.000 pelo pacote completo.>

O processo é simples. Basta fazer um pré-agendamento gratuito no site Mundo Bahia, na aba “experiências”. Depois disso, a equipe do clube entra em contato para alinhar todos os detalhes. O pagamento só é feito após essa confirmação..>

Já os torcedores do Vitória podem contar com a presença do Lelê Leão, mascote oficial do clube, nas suas celebrações, e a contratação inclui transporte e promotor auxiliar. São dois pacotes disponíveis: o primeiro, com duração de uma hora, custa R$ 650. O segundo, com uma hora e meia de presença, sai por R$ 750. Em ambos os casos, a alimentação e os registros de fotos e vídeos ficam por conta do contratante. >

