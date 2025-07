BASTIDORES

Comentarista diz ter sido ameaçado por dirigente do Vitória após matéria divulgando gastos do clube

Ítalo Oliveira, gestor do site Arena Rubro-negra, disse em live que ameaças ocorreram após publicar matéria com as despesas de transferências do Vitória na última temporada

Publicado em 29 de julho de 2025 às 17:23

Ítalo Oliveira, gestor do site Arena Rubro-negra e figura conhecida entre os torcedores do Vitória, revelou na noite da última segunda-feira (28), em live no seu canal no youtube, que foi ameaçado por um membro da direção do clube. O suposto ataque se deu após ele publicar uma matéria sobre os gastos do clube com contratações na temporada passada. >

"A gente foi ameaçado por uma pessoa da gestão, que eu não vou trazer nomes, porque justamente a gente fez esse trabalho. Eu tive que fazer esse trabalho, de tornar essas informações públicas. É de uma vaidade absurda, uma truculência absurda o que acontece no Vitória”, afirmou Ítalo durante a live. >

Ítalo também criticou o comportamento do clube de não aceitar críticas e se blindar com pessoas que divulgam apenas coisas positivas da gestão. >

“Se criou uma cultura tão perversa do clube de você apenas divulgar pautas positivas, pautas bonitas, de não mascarar a verdade e se esquecer de fatos que estão ligados à gestão”,comentou.>

Por fim, Ítalo expôs sua insatisfação com o cenário do clube e alertou sobre o momento da equipe. >

“Isso me deixa muito triste, porque nenhum clube que se preze é feito somente de coisas boas. O Vitória se tivesse tudo perfeito e maravilhoso, estaria hoje disputando o Mundial de Clubes, jogando contra Manchester City, United e Real Madrid”>