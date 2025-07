TIME EM ASCENSÃO

Conheça mais sobre o Retrô, adversário do Bahia na Copa do Brasil

Equipes e enfrentam nesta quarta-feira (30), na Fonte Nova, às 19h30, pelo jogo de ida das oitavas de final

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de julho de 2025 às 06:30

O Retrô-PE tem um dos maiores centros de treinamento do nordeste Crédito: Divulgação

Adversário do Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Retrô-PE é uma jovem equipe de Camaragibe, município da região metropolitana do Recife, que vem ascendendo no cenário do futebol nacional. Fundado em 2016 pelo empresário Laércio Guerra, o clube surgiu com foco nas categorias de base e só se profissionalizou em 2019. Apesar da curta trajetória, já é considerado um clube "milionário", por contar com um dos maiores centros de treinamento do Nordeste. >

Logo em seu primeiro ano como time profissional, o Retrô chegou à final da Série A2 do Campeonato Pernambucano e garantiu o acesso à elite estadual. Na primeira divisão, alcançou o vice-campeonato em três edições: 2022, 2023 e 2025. Em 2024, conquistou o título da Série D do Campeonato Brasileiro e assegurou, pela primeira vez, uma vaga na Série C. >

Centro de treinamento do Retrô-PE 1 de 12

Nesta temporada, após eliminar Jequié e Atlético-GO, o time pernambucano avançou às oitavas da Copa do Brasil ao vencer o Fortaleza nos pênaltis, em pleno Castelão, alcançando sua melhor campanha na história do torneio.>

Na Série C do Brasileirão, no entanto, o time vem muito mal. Atualmente, encontra-se na 19ª colocação, com 13 pontos e apenas uma vitória nos últimos oito jogos. >

A equipe treinada por Itamar Schulle conta com alguns nomes de destaque no elenco. Os principais são o centroavante Vágner Love, com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Sport, e o meia Fernandinho, que já defendeu Flamengo e Grêmio. >