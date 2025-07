TIME ALTERNATIVO

Após triunfo em casa, Bahia recebe o Retrô-PE pelas oitavas da Copa do Brasil

Confronto contra os pernambucanos ocorre nesta quarta-feira (30), a partir das 19h30

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de julho de 2025 às 05:30

Bahia deve poupar jogadores contra o Retrô-PE, pela Copa do Brasil Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após voltar a vencer contra o Juventude, o Bahia reajusta o foco e se concentra novamente na Copa do Brasil. Com a possibilidade real de mandar a campo um time alternativo, o Esquadrão recebe o Retrô-PE nesta quarta-feira (30), pelo primeiro confronto das oitavas de final da competição nacional. A partida começa às 19h30 no gramado da Arena Fonte Nova. >

O jogo vai marcar o primeiro confronto na história entre as duas equipes. No entanto, considerando apenas o retrospecto do Bahia contra equipes de Pernambuco, os tricolores possuem um retrospecto positivo. Em 145 partidas disputadas contra Sport, Náutico, Santa Cruz, Salgueiro e América-PE, foram 68 triunfos, 38 empates e 39 derrotas. O desempenho resulta em um aproveitamento de 55,6% contra clubes pernambucanos.>

Após a falha de Marcos Felipe contra o América de Cali, na Copa Sul-Americana, Rogério Ceni optou por colocar o goleiro Ronaldo novamente como titular diante do Juventude. Voltando a ter sequência, o jogador comemorou a oportunidade de ajudar o clube e projetou o duelo pela Copa do Brasil. Na visão do atleta, é preciso ter atenção e não menosprezar o rival. >

“O principal é entrar como se fosse uma final. A gente vê exemplos no futebol nacional, internacional, como foi no Mundial. Equipes teoricamente inferiores fazendo jogos difíceis e dificultando o time teoricamente superior. O principal é entrar focado, sabendo que o Retrô não chegou até as oitavas de final à toa, já eliminou times da Série A”, deu o recado.>

Esquadrão alternativo

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni vai contar com os retornos do zagueiro argentino Ramos Mingo e do lateral direito Gilberto, que cumpriram suspensão contra o Juventude no final de semana e a tendência é de que retornem ao time titular. Recuperado de uma virose, Cauly também está de volta. Em contrapartida, Tiago, Rezende, Kanu, Erick e Fredi Lippert continuam como desfalques. >

Após vencer os gaúchos dentro de casa, o comandante tricolor reforçou que a importância da partida para o Bahia no restante da temporada, valorizando a competição para o planejamento do clube. “Ninguém puxa o freio contra a gente. Nossa campanha é boa dentro de casa, esse ano estamos fazendo valer muito em função do nosso torcedor. Sempre acima de 30 mil pessoas. Nós temos que tentar caminhar nessas três competições”, disse.>

Apesar da declaração, a tendência é de que o Esquadrão não vá a campo com força máxima, já que o desgaste físico dos atletas foi pontuado pelo técnico como motivo de atenção na gestão do elenco, principalmente em relação a evitar novas lesões. O lateral esquerdo Luciano Juba e os atacantes Erick Pulga e Ademir foram nomeados por Ceni como peças a ter cuidado. Enquanto a presença do lateral é incerta, a dupla de pontas ainda pode figurar no confronto. Além do trio, o meia Everton Ribeiro deve começar no banco de reservas.>