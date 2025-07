COPA DO BRASIL

Bahia x Retrô: onde assistir, horário e escalações

Válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, a partida será disputada nesta quarta-feira (30), na Arena Fonte Nova, às 19h30

Bahia e Retrô se enfrentam nesta quarta-feira (30 de julho), às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. Veja onde assistir ao vivo, o horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Bahia x Retrô ao vivo

Bahia

O Bahia vem de uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Juventude pela 17ª rodada do Brasileirão, e tenta aproveitar o bom momento e o fator casa para largar na frente nas oitavas de final. O técnico Rogério Ceni deve promover rodízios no elenco devido à sequência de jogos, mas não poderá contar com os zagueiros Fred e Kanu, além do volante Erick, todos lesionados. O atacante Tiago é dúvida por lesão muscular. >