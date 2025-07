DE VIRADA

VÍDEO: reação da Seleção Brasileira após título histórico contra os EUA no basquete viraliza

Resultado foi em torneio universitário

Carol Neves

Publicado em 30 de julho de 2025 às 10:20

Brasil vence os Estados Unidos e é ouro no basquete universitário Crédito: Basquete CBB

Um vídeo da seleção brasileira masculina universitária de basquete comemorando a virada sobre os Estados Unidos viralizou nas redes essa semana. E não era para menos: após estar 26 pontos atrás no placar, o Brasil protagonizou uma das maiores reações da história da Universíade e venceu por 94 a 88 na prorrogação, conquistando a medalha de ouro, que é apenas a segunda da história do país na competição.>

No pódio, enquanto os americanos aparecem sérios e abatidos, os brasileiros dançam, batem palma e pulam. "Vencer os EUA no basquete, que é o esporte deles, é pra comemorar junto mesmo!", comentou uma internauta. "O bom de ver isso é saber que mesmo se o Brasil tivesse levado a prata eles iriam comemorar da mesma forma", acrescentou outra. Veja o momento: >

A partida aconteceu na região de Rhine-Ruhr, na Alemanha, no último dia 26, e teve contornos épicos. O Brasil venceu o primeiro quarto, mas foi amplamente dominado até o terceiro, quando os EUA chegaram a abrir 26 pontos de vantagem. A reação brasileira, no entanto, veio nos minutos finais, com uma sequência impressionante que levou o jogo para a prorrogação após bola decisiva de três pontos de Reynan, restando apenas cinco segundos no relógio.>

Na prorrogação, a seleção atropelou: 35 a 13 no último período. Adyel Borges foi o cestinha, com 25 pontos, seguido por Reynan (18) e Zu Júnior (16). Ao final, os atletas comemoraram com gritos, dança e lágrimas, em uma cena que conquistou milhares de curtidas e compartilhamentos online. >

“Sabíamos que ainda dava para buscar. Não desistimos em momento algum. Nosso time é muito unido e mereceu essa vitória”, afirmou Adyel, emocionado.>

Com o feito, o Brasil soma agora duas medalhas de ouro na Universíade (1963 e 2025), além de uma prata (2023) e três bronzes (1967, 1973 e 1997). A vitória histórica reforça o potencial da nova geração do basquete nacional — e mostra que, com garra, a virada é sempre possível.>

Veja o time campeão:>

Adyel Borges – UNICESUMAR-RJ / FEURJ>

Agapy Santos – UNICESUMAR-RJ / FEURJ>

Anderson Barbosa – UNICESUMAR-RJ / FEURJ>

Bruno Cardoso – UNICESUMAR-RJ / FEURJ>

Gabriel Campos – UNICESUMAR-RJ / FEURJ>

Gabriel Novaes – UNICESUMAR-RJ / FEURJ>

Leonardo Colimério – QUC-EUA>

Matheus Buiu – UFBRA-SP / FUPE>

Zu Junior – UNICESUMAR-SP / FUPE>

Rafael Rachel – UNICESUMAR-RJ / FEURJ>

Reynan Gabriel – UNICESUMAR-RJ / FEURJ>

Yuri Neptune – UNICESUMAR-RJ / FEURJ>

Comissão Técnica:>

Fernando José de Oliveira Pereira (Técnico)>

Fabrício Freire Rocha (Auxiliar Técnico)>