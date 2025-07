TORCIDA DELAS

Flamengo lidera entre torcedoras; Sport aparece à frente do Bahia no Nordeste

Já o Vitória não foi listado

Carol Neves

Publicado em 29 de julho de 2025 às 11:07

Torcedoras do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Flamengo e Corinthians, times com maior torcida do país, segundo pesquisa divulgada por O Globo, também são os que têm maior preferência entre as torcedoras mulheres. Entre os times do Nordeste, o Sport ultrapassa o Bahia e aparece na frente entre elas, com 1,6% da preferência entre mulheres. O Bahia aparece com 1,5%. Já o Vitória não foi listado. >

Entre a torcida masculina, o Bahia aparece em 9º lugar, mas cai para décimo quando se considera o lado feminino. O Sport, que pula do 13º para 9º, acaba ultrapassando o tricolor baiano, portanto. >

Na ponta, o Flamengo aparece com 19,7% da torcida sendo de mulheres. Proporcionalmente, o clube tem a maior participação feminina do país, com elas representando 48% da torcida. >

O São Paulo é o time do top 5 com menor diferença percentual entre sexos no top 5, com 5,6% das mulheres e 7,2 dos homens. >