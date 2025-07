CENÁRIOS OPOSTOS

Liderança no radar e Z-4 no retrovisor: os efeitos dos jogos atrasados para Bahia e Vitória

Com partidas a menos no Brasileirão, Bahia pode encostar no líder; já o Vitória, com todos os jogos disputados, corre risco voltar à zona de rebaixamento

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de julho de 2025 às 06:00

Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Bahia colado na liderança e Vitória no Z-4: entenda como jogos atrasados podem impactar a dupla Por conta das disputas do Mundial de Clubes e dos playoffs da Copa Sul-Americana, diversos jogos do Campeonato Brasileiro foram adiados, o que pode alterar significativamente a atual configuração da tabela. Dos 20 clubes participantes, apenas cinco disputaram as 17 rodadas já realizadas, enquanto alguns times têm até dois jogos a menos. >

A regularização dessas partidas começa nesta terça-feira (29), com o confronto entre Grêmio e Fortaleza, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, às 20h30. A partida é válida pela 14ª rodada.>

Bahia e Vitória estão entre os clubes que podem sentir de maneiras diferentes os efeitos dos jogos atrasados. O Bahia, com 15 partidas disputadas, ocupa atualmente a 4ª colocação com 28 pontos. Com dois jogos a menos, a equipe pode se aproximar da liderança, dependendo dos resultados que obtiver e do seu desempenho até todos esses jogos pendentes serem cumpridos>

Já o Vitória, que é uma das poucas equipes com 17 jogos completos, está na 15ª posição com 17 pontos e poderia ser ultrapassado por concorrentes diretos, caindo para a zona de rebaixamento, caso não melhore de rendimento até o cumprimento dessas partidas. >

Bahia mira o topo, mas também corre riscos

Devido à sua participação nos playoffs da Copa Sul-Americana, o Bahia teve adiados os confrontos contra Internacional (14ª rodada) e Vasco (16ª rodada). Ainda sem data definida, essas partidas são determinantes para o futuro do clube na tabela. Vencendo os dois jogos e somando seis pontos, o Bahia poderia igualar a pontuação do atual vice-líder Cruzeiro, que já disputou 17 partidas. >

Nesse cenário, o Tricolor encostaria no Flamengo, líder com 36 pontos e um jogo a menos, o que permite à equipe carioca abrir até cinco pontos de vantagem se também vencer seu compromisso pendente. O Palmeiras, por sua vez, soma 32 pontos e também tem dois jogos a menos, que o faria entrar na luta pela liderança caso vença ambos. >

No entanto, o cenário não é apenas promissor. Se o Bahia tropeçar contra Inter e Vasco, poderia deixar o G-4. Botafogo e Mirassol, que também têm 15 partidas disputadas e somam 26 e 25 pontos, respectivamente, poderiam ultrapassar o time baiano, mesmo se enfrentando em confronto direto. >

Vitória vive situação delicada e pode afundar

Ao contrário do rival, o Vitória não tem jogos a menos para disputar, o que o deixa vulnerável à recuperação das equipes que estão abaixo na tabela. Entre os clubes da 12ª colocação para baixo, o Vitória é o único que já completou 17 rodadas. Isso obriga o torcedor rubro-negro a secar os concorrentes diretos. >

Se pelo menos duas das três equipes que vêm logo atrás — Vasco (15 pontos e dois jogos a menos contra Juventude e Bahia), Santos (15 pontos e um jogo pendente contra o Palmeiras) e Fortaleza (14 pontos e dois jogos a menos contra Grêmio e Atlético-MG) — conquistarem três ou mais pontos em seus jogos atrasados, o Vitória poderia voltar à zona de rebaixamento dependendo do que acontecesse até o cumprimento dessas partidas. >

Além disso, o Juventude, atualmente em 19º com 11 pontos, tem dois jogos a menos. Com o cenário atual, se vencesse ambos, empataria com o Vitória em número de pontos, complicando ainda mais o cenário. >