VOLANTE BROCADOR

O seis que vira nove: Jean Lucas mostra veia artilheira em passagem pelo Bahia

Com os dois tentos anotados contra o Juventude, camisa seis já soma 15 gols marcados pelo Esquadrão

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de julho de 2025 às 05:15

Jean Lucas anotou mais dois gols pelo Bahia no último domingo (27) Crédito: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Geralmente, cabe aos atacantes o papel de balançar as redes dos adversários. No entanto, outros jogadores podem acabar desbravando os caminhos do gol e aflorar uma veia artilheira. Foi assim no Bahia com o volante Jean Lucas. Na noite do último domingo (27), o atleta anotou mais dois tentos diante do Juventude e chegou aos seis gols marcados na temporada.>

Decisivo contra os gaúchos, o camisa seis já está em sua segunda temporada mais artilheira da carreira. No ano passado – primeiro vestindo as cores vermelha, azul e branca –, balançou as redes em nove oportunidades, maior marca desde que se profissionalizou. Antes, passou por Flamengo, Santos, Lyon, Mônaco e Brest, mas só havia conseguido marcar cinco vezes antes de chegar à Salvador.>

A mudança na carreira do volante ocorreu com a visão de Rogério Ceni em mudar o posicionamento do jogador dentro de campo. No Bahia, o camisa seis atua com a função de segundo volante, ajudando o time ofensivamente ao forçar a linha de defesa do adversário e também pisar dentro da área como um elemento surpresa. Foi atuando desta forma que marcou a maioria de seus gols.>

Com exceção do jogo contra o Juventude, os outros quatro gols marcados por Jean Lucas na temporada aconteceram durante a caminhada do Esquadrão na Copa Libertadores. O primeiro deles, contra o Boston River, foi comemorado pelos torcedores tricolores na Arena Fonte Nova pela conquista da classificação à fase de grupos da competição internacional. O camisa seis foi o artilheiro do clube no torneio.>

Os dois gols colocam Jean Lucas atrás apenas de Luciano Juba e Michel Araújo entre os jogadores com mais gols marcados pelo Bahia no Campeonato Brasileiro. Além dele, Erick Pulga e Willian José também anotaram dois tentos na Série A. Considerando toda a temporada, o volante é o quinto do elenco tricolor que mais vezes balançou as redes, atrás de Willian José (9), Erick Pulga (8), Lucho Rodríguez (8) e Erick (7). >

Vale destacar que Jean Lucas não é o primeiro meio-campista a impressionar a torcida tricolor no momento recente com a alta produtividade ofensiva. Na temporada passada, o meia Thaciano foi peça fundamental da equipe tricolor ao marcar 15 gols no ano e contribuir com cinco assistências. A diferença entre os dois jogadores é o posicionamento em campo, já que Thaciano atuava mais avançado que o atual camisa seis.>