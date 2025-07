VOLANTE 'BROCOU'

Bahia vence o Juventude na Fonte Nova com Jean Lucas em noite de centroavante

Volante tricolor marcou os dois primeiros gols do Esquadrão diante da equipe gaúcha

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de julho de 2025 às 20:26

Jean Lucas abriu o placar para o Bahia diante do Juventude Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A eliminação na Copa Sul-Americana ficou no passado, já que a resposta ao torcedor tricolor veio logo em seguida. Neste domingo (27), o Bahia recebeu o Juventude na Arena Fonte Nova e superou o adversário por 3x0. O jogo, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, contou com Jean Lucas marcando duas vezes e Lucho Rodríguez definindo o placar final. >

Com pouco tempo de preparação, o Esquadrão já volta a campo na quarta-feira (30), quando recebe o Retrô-PE em Salvador para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 19h30. Pelo Brasileirão, o próximo adversário do Bahia acontece no próximo sábado (2). O Tricolor enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, às 16h.>

O JOGO

A estreia da dupla de zagueiros David Duarte e Gabriel Xavier em 2025 era a novidade esperada pelos torcedores tricolores para o confronto contra os gaúchos. No entanto, o técnico Rogério Ceni também modificou o responsável pelas traves do Esquadrão. Após falhar contra o América de Cali, Marcos Felipe foi barrado, enquanto Ronaldo assumiu a titularidade na partida.>

O desempenho do Bahia nos minutos iniciais serviu como uma resposta à eliminação na Copa Sul-Americana. O Tricolor assumiu uma postura agressiva desde o minuto inicial, pressionando o Juventude dentro de seu campo de defesa. Sem vergonha de alargar o jogo, o clube baiano buscou acionar a velocidade dos dois pontas com frequência. Quando conseguia, os laterais e um dos volantes aparecia para dar opção nas laterais do campo.>

Apesar de conseguir desequilibrar e chegar com facilidade na área adversária, o Bahia também mostrou dificuldade em se defender dos contra-ataques do clube alviverde. Aos nove minutos, inclusive, Gabriel Taliari avançou sozinho e só parou no travessão. Dentro da zona de rebaixamento da Série A, o Juventude foi à Fonte Nova com a estratégia definida. O treinador Claudio Tencati colocou Natã mais recuado, formando uma linha com três zagueiros.>

A superioridade tricolor no confronto foi recompensada após o talento individual desequilibrar. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Ademir recebeu de Everton Ribeiro na linha de fundo e partiu para cima do marcador. O camisa sete entortou Natã e tocou rasteiro para Jean Lucas no centro da grande área. O volante só teve o trabalho de completar para dentro do gol e inaugurar o marcador na Fonte Nova.>

Assim que voltou do intervalo, não demorou muito tempo para que o Esquadrão mostrasse sua superioridade frente aos gaúchos. Aos 12 minutos do segundo tempo, novamente Jean Lucas foi o nome da emoção. Desta vez, Everton Ribeiro limpou a marcação na entrada da área e finalizou forte. A bola foi interceptada pela zaga do Juventude, mas o camisa seis estava bem posicionado para aproveitar a sobra a fuzilar o gol de Gustavo.>

Durante a segunda etapa, o Bahia não parou de atacar. No entanto, o ímpeto ofensivo diminuiu e o time confiou na vantagem construída. Dentro desse cenário, os visitantes passaram a encontrar mais campo para jogar e até finalizar ao gol defendido por Ronaldo. O crescimento dos gaúchos, no entanto, foi insuficiente para representar real perigo de gol. A situação piorou aos 31 minutos, quando o volante Hudson foi expulso, após cometer falta em Ademir sendo o último homem da defesa.>

Com um a menos, o Juventude se tornou ainda mais ineficaz. Os minutos passaram e os donos da casa optaram por manter o controle da posse de bola com paciência para circular o jogo e encontrar uma brecha na marcação adversária. Sem pressa, a brecha surgiu. Aos 47 minutos da etapa final, Lucho Rodríguez recebeu dentro da área e chutou forte para espantar a seca e definir o placar.>

FICHA TÉCNICA

Bahia 3 x 0 Juventude - 17ª rodada do Campeonato Brasileiro>

Bahia: Ronaldo, Santi Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre (Nico Acevedo), Jean Lucas e Éverton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Ademir (Kayky), Willian José (Lucho Rodríguez) e Erick Pulga (Michel Araújo). Técnico: Rogério Ceni.>

Juventude: Gustavo, Reginaldo (Ewerthon), Abner, Ángel, Natã (Mandaca) e Marcelo Hermes; Jadson, Hudson e Lucas Fernandes (Batalla); Gabriel Veron (Ênio) e Gabriel Taliari (Matheus Babi). Técnico: Claudio Tencati.>

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador;>

Gols: Jean Lucas, aos 26 minutos do primeiro tempo; Jean Lucas, aos 12, e Lucho Rodríguez, aos 47 minutos do segundo tempo;>

Cartões Amarelos: Hudson, Matheus Babi (Juventude); Rodrigo Nestor (Bahia);>

Cartão vermelho: Hudson (Juventude);>

Público pagante: 32.706 pessoas;>

Renda: R$ 1.028.055,00>

Arbitragem: Matheus Delgado Candancan, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Leandro Matos Feitosa (Trio de São Paulo);>