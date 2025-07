AJUSTES NECESSÁRIOS

Eliminação e falha de Marcos Felipe expõem pontos fracos do Bahia; entenda

Além do erro que resultou no primeiro gol do América de Cali, atacantes tricolores estão em seca de gols

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de julho de 2025 às 05:15

Marcos Felipe vive momento de instabilidade com a camisa do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Quando um erro grave acontece, sempre há uma cadeia de pequenos equívocos por trás que colaboram negativamente. No caso do Bahia, a falha de Marcos Felipe no primeiro gol do América de Cali foi um dos fatores que resultou na eliminação do Esquadrão para os colombianos na Copa Sul-Americana. No entanto, além de expor a instabilidade do clube na posição de goleiro, a desclassificação aumenta a preocupação com a produção ofensiva da equipe. >

Apesar da quantidade de goleiros no elenco do Bahia, a inconstância da posição é um tópico debatido entre os torcedores tricolores, principalmente após erros cometidos por jogadores da posição. Com Danilo Fernandes em terceiro plano, a titularidade variou na temporada entre Marcos Felipe e Ronaldo. O último chegou e teve uma sequência com sete jogos como titular, mas perdeu espaço nas últimas partidas. >

Entre idas e vindas, Marcos Felipe é o nome mais consolidado na posição, mas passa por uma instabilidade em sua passagem pelo Bahia devido ao número de erros, o que gera desconfiança. Além da falha contra o América de Cali, o arqueiro também vacilou contra outra equipe colombiana. Na Libertadores, o único gol do Atlético Nacional dentro de casa ocorreu após o camisa 12 espalmar a bola nos pés do adversário.>

Em relação ao lance que resultou no primeiro gol sofrido pelo Esquadrão na partida passada, o treinador Rogério Ceni dividiu a responsabilidade do tento sofrido entre o sistema defensivo. “Foi o Santi que recuou a bola para o Marcos e eu acho que a falha foi muito mais de comunicação, de entender o que estava acontecendo no jogo. Isso é uma leitura que a gente deveria ter tido melhor dentro de campo. Erramos e pagamos o preço”, pontuou.>

Tendo em vista a necessidade de subir o nível e a incerteza sobre a continuidade dos goleiros em 2026, a diretoria do Bahia já procura um nome no mercado para assumir a função. O Tricolor colocou o costarriquenho Patrick Siqueira, do Casa Pia, como prioridade. Apesar do acerto entre clube e jogador, a negociação se encontra paralisada, já que o valor pedido pela equipe portuguesa está acima do que o Esquadrão pretende investir.>

Ataque devendo

Além da necessidade de solucionar a questão dos goleiros, o Bahia precisa voltar a contar com eficiência no setor ofensivo. Nas últimas cinco partidas realizadas na temporada, os tricolores marcaram cinco gols – dois a menos que os últimos cinco jogos disputados antes da pausa para a disputa do Mundial de Clubes. Após a eliminação na Copa Sul-Americana, Ceni reconheceu a queda da produção ofensiva.>

“Já debatemos isso há algum tempo. Hoje acho que nem geramos tantas chances de gol, tivemos mais no primeiro jogo. Mas é uma deficiência que nós temos. Não conseguimos definir os jogos. Criamos as chances, colocamos os jogadores na cara do gol, mas infelizmente não conseguimos marcar. É algo que acontece constantemente”, disse.>

Outro fator que enfraquece o ataque do Bahia é a fase de seus homens de frente. Apenas o centroavante Willian José balançou as redes desde que o Esquadrão voltou de férias. Reserva imediato, o uruguaio Lucho Rodríguez carrega uma seca de 23 partidas sem conseguir marcar gols, sua pior marca desde que chegou à Salvador. Antes, o pior jejum do atacante havia sido de seis partidas, em 2024.>

No entanto, as beiradas da equipe também deixam a desejar. Líder de participações em gols do clube no ano, Erick Pulga está há cinco jogos sem contribuir diretamente com um gol do Bahia e nove partidas sem balançar as redes. Seu último tento ocorreu no clássico Ba-Vi, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.>