ELIMINAÇÃO AMARGA

Após queda na Sul-Americana, Ceni pede foco ao elenco do Bahia: ‘Não podemos abaixar a cabeça’

Treinador reconhece a dificuldade da eliminação, mas reforça a importância de seguir firme nas outras competições da temporada

A derrota que custou a eliminação do Esquadrão na “Sula” ficou marcada pelo primeiro gol da equipe colombiana, marcado por Jhon Murillo, aos 28 minutos do primeiro, após uma sequência de falhas do sistema defensivo do Bahia. >

Outro ponto que chamou atenção foi o baixo rendimento ofensivo do Bahia. Sem Everton Ribeiro, suspenso após expulsão no jogo de ida, a equipe teve dificuldade para reter a bola no primeiro tempo, encerrando a etapa com apenas 48% de posse. No segundo tempo, até conseguiu manter mais com a bola, mas seguiu ineficaz e terminou a partida com apenas oito finalizações, nenhuma delas no alvo.>