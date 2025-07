VAI VINGAR?

Flamengo atravessa clube turco e acerta contratação de lateral com passagem pela Seleção

Emerson Royal, deve assinar com o Rubro-Negro, que investiu cerca de R$ 58 milhões para tirá-lo do Milan e frustrar o Besiktas

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de julho de 2025 às 19:45

Emerson Royal Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O Flamengo está perto de oficializar mais um reforço de peso para a temporada. O lateral-direito Emerson Royal, de 26 anos, desembarca neste sábado (26) no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube carioca, que venceu a concorrência do Besiktas, da Turquia, e acertou a compra parcial dos direitos econômicos do atleta por cerca de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 58 milhões). >

A negociação com Emerson parecia encaminhada para o futebol turco. De acordo com a imprensa europeia, havia um acordo verbal entre Milan e Besiktas para um empréstimo com opção de compra ao final da temporada. No entanto, a entrada do Flamengo mudou os rumos da transferência e selou o retorno do jogador ao futebol brasileiro.>

Embora os valores do contrato com o Flamengo não tenham sido divulgados oficialmente, estima-se que o investimento será significativo. Segundo o site especializado Capology, Emerson recebia no Milan um salário bruto anual de 4,63 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões), com vencimentos mensais próximos de R$ 2,5 milhões.>

A contratação também sinaliza uma mudança no elenco rubro-negro. Com a chegada de Emerson, o clube deve liberar o jovem Wesley, lateral revelado nas categorias de base, que está em negociação avançada com a Roma, da Itália. A diretoria havia pedido tempo para fechar com um substituto antes de oficializar a saída do atleta.>