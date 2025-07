TROCA DE OFENSAS

Leitura labial mostra que Neymar xingou torcedor do Santos: 'arrombado'

Neymar bateu boca com um torcedor após a derrota do Santos para o Internacional

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de julho de 2025 às 17:01

Neymar discutindo com torcedor Crédito: Reprodução

Neymar se envolveu em uma acalorada discussão com um torcedor do Santos na última quarta-feira (23), após a derrota da equipe por 2 a 1 para o Internacional, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. A confusão ocorreu logo após o apito final e rapidamente repercutiu nas redes sociais. >

Durante a partida, Neymar já havia sido cobrado por um torcedor das arquibancadas. Visivelmente incomodado, o camisa 10 do Santos respondeu ainda em campo, prometendo que iria até a arquibancada conversar com o torcedor ao término do jogo.>

A discussão entre Neymar e o torcedor — identificado como Alex — chamou atenção pelas palavras exaltadas de ambos os lados. O conteúdo da conversa foi revelado pelos dubladores Velloso e Gustavo Machado, que se especializaram em leitura labial de lances esportivos.>

Em meio ao bate-boca, o torcedor santista pediu que o jogador "honrasse a camisa", ao que Neymar respondeu com indignação:>

“Tu não é machão? Vai lá encontrar a gente no vestiário agora. Cala sua boca e vai lá. Olha aqui, ô arrombado. Vai tomar no seu c..., eu tô dando a vida aqui, filho da p... Eu tô dando a vida aqui, c... Para de me xingar, filho da p... Tu acha que eu tô fazendo o que aqui?”, disparou o atacante.>

O clima esquentou, e os dois trocaram ofensas até a intervenção do goleiro João Paulo, que tentou acalmar a situação e afastou Neymar da discussão.>

Já nesta quinta-feira (24), o torcedor Alex utilizou as redes sociais para se desculpar com a torcida santista e com o próprio Neymar. Ele reconheceu que passou dos limites em sua cobrança e se mostrou arrependido pela forma como abordou o jogador.>