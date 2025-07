DRAMA PERTO DO FIM

Paquetá deve ser absolvido de acusação por apostas, aponta jornal britânico

The Times afirma que veredito da FA sairá na próxima semana e pode livrar jogador de punição pesada

Publicado em 25 de julho de 2025 às 18:24

A investigação da Federação Inglesa de Futebol (FA) sobre o suposto envolvimento de Lucas Paquetá com apostas esportivas pode estar perto do fim — e com desfecho favorável ao brasileiro. De acordo com o jornal britânico The Times, o meio-campista do West Ham será absolvido das acusações feitas em maio deste ano, relacionadas à violação das regras de conduta da Premier League. >

Ainda segundo o veículo, a decisão oficial será anunciada na próxima semana. A federação, no entanto, não se pronunciou até o momento, embora a expectativa fosse de que o veredito fosse divulgado ainda nesta sexta-feira (25). Procurados pela imprensa britânica, nem a FA nem o West Ham quiseram comentar o caso.>

Caso a absolvição seja confirmada, a FA será responsável pelo pagamento dos custos do processo de defesa do jogador, que podem chegar a até R$ 90 milhões (cerca de £12 milhões), conforme estimativa divulgada pelo jornal.>

As acusações

Paquetá foi formalmente denunciado em maio de 2024 por quatro supostas violações da Regra E5.1 do regulamento disciplinar da FA. A acusação dizia respeito ao comportamento do atleta em quatro partidas da Premier League: contra Leicester City (12/11/2022), Aston Villa (12/03/2023), Leeds United (21/05/2023) e Bournemouth (12/08/2023). Em todos esses jogos, ele recebeu cartão amarelo. >

Segundo a FA, Paquetá teria "buscado influenciar diretamente o andamento ou qualquer ocorrência nas partidas, recebendo propositalmente cartões para favorecer o mercado de apostas e permitir que terceiros lucrassem indevidamente". As investigações apontaram possíveis apostas em cartões recebidos pelo atleta nesses confrontos.>

Além disso, o brasileiro também foi acusado de duas violações da Regra F3, por suposta má conduta ao cooperar com o fornecimento de informações e documentos durante a investigação.>

Risco de punição severa

Embora a manipulação de resultados e as infrações por apostas sejam tratadas separadamente pela FA, a federação considera grave qualquer tentativa comprovada de interferir em partidas por interesse externo. Pela regra, atletas envolvidos nesse tipo de infração podem ser punidos com suspensões que variam de seis meses até o banimento definitivo do futebol, além de multa. >

Apesar disso, o próprio Paquetá sempre negou qualquer envolvimento com esquemas de apostas. Em maio, ele se pronunciou publicamente após a formalização das acusações:>

“Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários.”>

Implicações esportivas

O desfecho do caso era acompanhado de perto pelo West Ham, que aguardava uma definição para saber se precisaria recorrer ao mercado em busca de reposição para Paquetá. O clube esperava mais agilidade no processo, que teve sua audiência iniciada em março e concluída apenas em junho. >